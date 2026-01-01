В основе лежит чилийский миф о Корабле Смерти.....
СтранаФранция
Продолжительность1 час 57 минут
Год выпуска1983
Премьера в мире23 апреля 1983
ПроизводствоFilms A2, Institut National de l'Audiovisuel (INA)
Другие названия
Les trois couronnes du matelot, Three Crowns of the Sailor, As Três Coroas do Marinheiro, Las tres coronas del marinero, Le tre corone del marinaio, Matrosens tre kronor, Trzy korony marynarza, Οι τρεις κορώνες του ναύτη, Три кроны для моряка, Трите крони на моряка
L'étudiantВ ночь с 25 на 26 июля 1958 года я убил Ладислава Жукаревича, торговца антиквариатом, моего наставника, моего учителя в искусстве полировки алмазов, моего преподавателя в Варшавской духовной семинарии. Я не получил от этого преступления ничего, кроме кольца, которое он мне много раз предлагал; нескольких сотен марок; коллекции старых монет, никакой ценности; и длинного письма, где он советовал мне покинуть страну.