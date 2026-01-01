Оповещения от Киноафиши
К сожалению, постер отсутствует
Три короны для моряка

Три короны для моряка

Les trois couronnes du matelot 18+
О фильме

О фильме

В основе лежит чилийский миф о Корабле Смерти.....
Страна Франция
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 1983
Премьера в мире 23 апреля 1983
Производство Films A2, Institut National de l'Audiovisuel (INA)
Другие названия
Les trois couronnes du matelot, Three Crowns of the Sailor, As Três Coroas do Marinheiro, Las tres coronas del marinero, Le tre corone del marinaio, Matrosens tre kronor, Trzy korony marynarza, Οι τρεις κορώνες του ναύτη, Три кроны для моряка, Трите крони на моряка
Режиссер
Рауль Руис
В ролях
Жан-Бернар Гильо
Филипп Депланш
Жан Баден
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.1
Оцените 11 голосов
7.1 IMDb
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
L'étudiant В ночь с 25 на 26 июля 1958 года я убил Ладислава Жукаревича, торговца антиквариатом, моего наставника, моего учителя в искусстве полировки алмазов, моего преподавателя в Варшавской духовной семинарии. Я не получил от этого преступления ничего, кроме кольца, которое он мне много раз предлагал; нескольких сотен марок; коллекции старых монет, никакой ценности; и длинного письма, где он советовал мне покинуть страну.
