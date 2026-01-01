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Фильмография
Люси Борлето
Lucie Borleteau
Киноафиша
Персоны
Люси Борлето
Люси Борлето
Lucie Borleteau
Дата рождения
29 ноября 1980
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
Биография Люси Борлето
Родилась 29 ноября 1980 года. Нант, Франция.
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