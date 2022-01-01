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Люси Борлето
Люси Борлето
Lucie Borleteau
О персоне
Фильмография
Люси Борлето
Lucie Borleteau
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Дата рождения
29 ноября 1980
Возраст
41 год
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Биография Люси Борлето
Родилась 29 ноября 1980 года. Нант, Франция.
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Фильмография Люси Борлето
Идеальная няня
криминал, драма
2019, Франция
5.0
Фиделио, или Одиссея Алисы
драма
2014, Франция
6.0
Мы встретились в День взятия Бастилии
комедия
2013, Франция
6.0
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