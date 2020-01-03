«Нотр-Дам»: Рецензия Киноафиши

Когда в Соборе Парижской Богоматери произошел пожар, режиссер и актриса Валери Донзелли как раз монтировала эту картину. Ее съемки завершились еще в декабре 2018-го, то есть «Нотр-Дам» стал одним из последних фильмов, в которых знаменитый собор предстает во всем своем великолепии. В следующий раз мы сможем увидеть его с крышей и шпилем не раньше, чем через пять лет – и это если озвученные властями сроки восстановления удастся соблюсти.

Мод Крэйон (эту роль исполняет сама Донзелли), архитектор по профессии, воспитывает сына и дочь, периодически спит с бывшим мужем, а на работе проектирует детские площадки и прочие объекты социальной инфраструктуры. Когда мэрия Парижа объявляет конкурс на реконструкцию площади перед Собором Парижской Богоматери, она даже не задумывается об участии – на это нет ни времени, ни сил. Однако чудесным образом один из ее проектов попадает на стол к жюри. Мод побеждает и получает в свое распоряжение внушительный бюджет.

Вот тут, казалось бы, можно выдохнуть, но ситуация внезапно усложняется незапланированной беременностью героини и встречей с Бакюзом (Пьер Деладоншам) – любовью ее молодости. Бакюз работает журналистом, и его задача – освещать ход реконструкции. А пока Мод решает, что делать с проектом и с кем из влюбленных в нее мужчин ей нужно остаться, мир вокруг сходит с ума. Прохожие в Париже отвешивают друг другу пощечины, климатические перемены приводят к снегу летом и к жаре зимой, новостные каналы транслируют апокалиптические предсказания.

«Нотр-Дам»

Если раньше вы не видели ни одной режиссерской работы Валери Донзелли, то, пожалуй, нужно сразу пояснить: «Нотр-Дам» - немного не то, чем кажется по описанию. На родине актриса носит гордый титул «королевы бурлеска». Действие ее фильмов чаще всего происходит в преломленной, гротескной реальности, персонажи переживают свои вполне серьезные проблемы с шутовскими колпаками на головах. При этом ее сюжеты вырастают из обычной жизни, многие из них автобиографичны. «Я объявляю войну», лучшая картина Донзелли, рассказывала о молодых родителях, которые борются с онкологическим заболеванием сына, - и это то, через что прошла сама актриса со своим партнером Жереми Элькаймом.

У «Нотр-Дама» тоже автобиографические корни. Прежде чем уйти в театр и кино, Донзелли изучала архитектуру, так что она прекрасно представляет, чем занята ее героиня. В провале авторского проекта реконструкции, против которого в фильме единодушно выступает весь Париж, угадывается реакция на предыдущую картину режиссера – инцест-драму «Маргарита и Жюльен». Фильм попал в конкурс Каннского кинофестиваля (выдающее достижение для любого постановщика), но был в пух и прах разруган и французской, и мировой критикой.

Хаосу повседневной жизни, в которой существуют профессиональные провалы, пинки от начальства, бытовое хамство и множество других, более глобальных проблем, Донзелли противопоставляет хаос творческий – возможность автора конструировать вселенные по своему усмотрению. «Нотр-Дам» - фильм, который играет с «магией кино» в исконном значении этого избитого выражения. Режиссер здесь получает неподдельное удовольствие просто от того, что может заставить предметы и людей летать по воздуху. Или, например, может окутать любимый город розовым дымом, который ему так идет. Или может заставить персонажей запеть о сокровенном – в реальности-то мы редко поем, скорее подпеваем.

Это чудное - ударение на о - кино, которое рассказывает больше о своей создательнице, чем о Франции или Париже (это если вы вдруг ходите на французские комедии исключительно для того, чтобы проникнуться местной культурой). Но тут есть виды столицы, сюжет, выстроенный вокруг городской архитектуры, есть романтика и хэппи-энд, есть, в конце концов, сам Нотр-Дам, который воплощает собой все то, о чем немного сбивчиво, но совершенно искренне пытается сказать Донзелли: даже в разрушающемся мире есть вещи, которые не трескаются и не горят.

Ксения Реутова