ROH опера: Электра, 2019

Дерзкая и захватывающая опера Рихарда Штрауса по мотивам одноимённой греческой трагедии в новой постановке известного режиссёра Кристофа Лоя. Эта бескомпромиссная опера о кровожадной мстительнице-дочери и сошедшей с ума матери вызывает бурные дебаты и шокирует аудиторию с самой своей премьеры в 1909 году. «Электрой», в музыке которой жестокость сочетается с моментами потрясающей нежности, дирижирует Антонио Паппано, впервые с 2002 года исполняющий в Королевской опере партитуру Штрауса. Выдающийся состав, в том числе Нина Штемме (Брунгильда в прошлогоднем «Кольце Нибелунга») и Карита Маттила, дебютирующая в партии царицы Клитемнестры. Трансляция пройдет на английском и немецком языках с английскими субтитрами; Показы в записи — английский и немецкий языки, русские субтитры.