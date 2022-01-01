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ROH опера: Электра
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Elektra

ROH опера: Электра, 2019

2019 / Великобритания
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О фильме

Дерзкая и захватывающая опера Рихарда Штрауса по мотивам одноимённой греческой трагедии в новой постановке известного режиссёра Кристофа Лоя. Эта бескомпромиссная опера о кровожадной мстительнице-дочери и сошедшей с ума матери вызывает бурные дебаты и шокирует аудиторию с самой своей премьеры в 1909 году. «Электрой», в музыке которой жестокость сочетается с моментами потрясающей нежности, дирижирует Антонио Паппано, впервые с 2002 года исполняющий в Королевской опере партитуру Штрауса. Выдающийся состав, в том числе Нина Штемме (Брунгильда в прошлогоднем «Кольце Нибелунга») и Карита Маттила, дебютирующая в партии царицы Клитемнестры. Трансляция пройдет на английском и немецком языках с английскими субтитрами; Показы в записи — английский и немецкий языки, русские субтитры.

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Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2019
Возраст 12+
Режиссер
Кристоф Лой
В ролях
Нина Штемме
Сара Якубяк
Карита Маттила
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма ROH опера: Электра 1 постер
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