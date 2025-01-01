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Карита Маттила Karita Mattila
Киноафиша Персоны Карита Маттила

Карита Маттила

Karita Mattila

Дата рождения
5 сентября 1960
Возраст
64 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Место рождения
Сомеро, Финляндия

Популярные фильмы

Семь вуалей 6.1
Семь вуалей (2023)
ROH опера: Электра 0.0
ROH опера: Электра (2019)
El Teatro Real: Русалка 0.0
El Teatro Real: Русалка (2020)

Фильмография Карита Маттила

Жанр
Год
Все 3 Фильмы 3 Актриса 3
Семь вуалей 6.1
Семь вуалей Seven Veils
драма 2023, Канада
Смотреть трейлер
El Teatro Real: Русалка
El Teatro Real: Русалка Dvorák: Rusalka
спектакль 2020, Испания
ROH опера: Электра
ROH опера: Электра Elektra
опера 2019, Великобритания
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