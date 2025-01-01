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Карита Маттила
Karita Mattila
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Персоны
Карита Маттила
Карита Маттила
Karita Mattila
Дата рождения
5 сентября 1960
Возраст
64 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Место рождения
Сомеро, Финляндия
Популярные фильмы
6.1
Семь вуалей
(2023)
0.0
ROH опера: Электра
(2019)
0.0
El Teatro Real: Русалка
(2020)
Фильмография Карита Маттила
Жанр
Все
Драма
Опера
Спектакль
Год
Все
2023
2020
2019
Все
3
Фильмы
3
Актриса
3
6.1
Семь вуалей
Seven Veils
драма
2023, Канада
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El Teatro Real: Русалка
Dvorák: Rusalka
спектакль
2020, Испания
ROH опера: Электра
Elektra
опера
2019, Великобритания
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