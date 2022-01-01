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Луиз Ломбард
Луиз Ломбард
Louise Lombard
О персоне
Фильмография
Луиз Ломбард
Louise Lombard
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Дата рождения
13 сентября 1970
Возраст
51 год
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Место рождения
Лондон, Великобритания
Биография Луиз Ломбард
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Фильмография Луиз Ломбард
После. Долго и счастливо
драма, мелодрама
2022, США
7.0
Идальго: Погоня в пустыне
вестерн, драма, приключения, боевик
2004, США
7.0
Личный номер
триллер, боевик
2004, Россия
6.0
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