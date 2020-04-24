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После. Глава 2 После. Глава 2
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After We Collided После. Глава 2 2020 / США
7.9 Оцените
54 голоса Рейтинг IMDb: 5
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Отзывы о фильме «После. Глава 2»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Еще несколько лет назад сама идея о том, что подростковый фанфикшн может превратиться в коммерчески успешную франшизу, казалась чем-то запредельным. Однако в нашей новой пост-ироничной реальности, в которой искусство кинематографа медленно, но верно превращается в идеально выверенный продукт массового потребления, подобное уже никого не удивляет. Как показывает практика, экранизации любительских рассказов (в отличие от нетленной классики) очень успешно идут как в мировом прокате, так и на…

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Валерия Рутковская 24 апреля 2020, 23:34
мне вторая часть уже не нравится...Хардин был черствым и безчувственным,любил лишь себя,а Тесса была милой паенькой,и что выходит???Наглый неверующий в любовь безчувственный парень смог поменяться смог полюбить и измениться,полюбить по-настоящему,а Тесса белая и пушистая распетушилась и стала какой то стервой которая начинает его мучать,хоть он и был таким но поменялся и не заслуживает такого,в тихом омуте черти водятся вот,это про Тессу,а за злым и бесчувственным скрывается ранимый и добрый парень который впервые смог полюбить и с ним начали так обходиться
24 апреля 2020, 23:34 Ответить
Ирина Ковригина 2 мая 2020, 00:35
в ответ на сообщение Валерия Рутковская от 24 апреля 2020, 23:34
ох Валерия, вы читали 6 частей книги) вот там настоящая жесть, ахахха Тесса почти в каждой книге ведет себя как полная психопатка, Хардин просто не может не косячить, и в книги просто колеблются любовь и ненависть к друг другу, я дочитала все части только ради принцы дочитать и узнать что же будет все таки с ними в конце, и вот это того вообще не стоило, после книги фильм просто вообще не интересные сюжет очень изменен, 2 часть жду только потому что Тесса там будет симпатичнее и будет сниматься Дилан Спрус, хотя под описание Тревора он не сильно подходит, я больше представляла не такого его яркого
2 мая 2020, 00:35 Ответить
Вика Сергеева 4 июля 2020, 22:28
как посмотреть вторую часть?
4 июля 2020, 22:28 Ответить
idudareva51 10 августа 2020, 16:38
в ответ на сообщение Вика Сергеева от 4 июля 2020, 22:28
Она ещё не вышла, как вы её посмотрите?
10 августа 2020, 16:38 Ответить
Диана Гущина 17 сентября 2020, 19:23
На 50 оттенков темнее на минималках. Сцены очент похожи. Сюжет развооачивается быстро, из - за жтого теряется интнрес. Много воды. Не знаю заяем туда вообще Дина Спроуса привели, никаких сцен с ним нет интересных. Короче я русстроилась. Можно было бы и дотянуть до выпуста в сети, не ходить в кино.
17 сентября 2020, 19:23 Ответить
Фарид Валиулин 18 сентября 2020, 20:25
Оценка
Всем привет. Сходил сегодня, девушка позвала, прочитав описание и клюнув на "мелодрама", чего-то ей хотелось попереживать за героев. А в итоге мы попали на кино, где 2 малолетних психопата не могут жить ни вместе, ни порознь, каждые 10 минут постельная сцена. Как говорит Гоблин: вакханалия идиотии. Если вы старше 20 лет-не смотреть ни в коем случае!
18 сентября 2020, 20:25 Ответить
chehus 19 сентября 2020, 00:39
Это какая-то Санта-Барбара, надо обязательно снять «После.156 раз».
19 сентября 2020, 00:39 Ответить
Ket 20 сентября 2020, 07:43
Оценка
Мне очень понравился фильм. Спасибо режиссёру! Очень чувственно,с юмором
20 сентября 2020, 07:43 Ответить
Полина Белоусова 20 сентября 2020, 08:34
Оценка
Мне очень понравилось,можно было и посмеяться и заплакать,конец получился лучше чем в первой части если будет третья часть я с радостью пойду на неё
20 сентября 2020, 08:34 Ответить
arisha.25 20 сентября 2020, 19:20
Оценка
Ребят, я очень расстроена этим фильмом. Отвратно, вот честно. Мне не понравилась эта лжеигра актеров, устроили какую-то клоунаду. Не верится в эти эмоции ни капли, не переживаешь персонажу вообще.
Человек, в первые пришедший на сеанс не поймет абсолютно ничего. Куча каких-то людей, смысла особого нет. Мне не понравилось. Читала все части "После" была в восторге, а это.. бездарно, в общем. 2 звёзды ставлю лишь потому, что иногда были красивые моменты. Я разочарована.
20 сентября 2020, 19:20 Ответить
Виктория Ляпидевская 21 сентября 2020, 19:23
Оценка
В общем, вроде сюжет и похож на книжный, но суть кинокартинки совсем не та. Из парня с детской психотравмой, с кучей демонов и вредных пристрастий сделали просто парня, тусующегося периодически в плохой компании. Тесса не интригует и не притягивает свой невинностью и наивностью. А уж перевод и попытка внедрить жаргонные словечки... Драматических моментов, от которых слезы наворачивались при прочтении, нет вообще. Все как-то лайтово. Обычно, на такие фильмы в кинотеатр не хожу. Для домашнего просмотра больше подойдет
21 сентября 2020, 19:23 Ответить
Denis Chernenko 23 сентября 2020, 23:48
Оценка
Фильм построен на штампах и почти полностью предсказуем. Добавляем посредственную актерскую игру почти всех и монтаж на скорую руку. Не говоря уже о том, что ни одного героя нельзя назвать "положительным".
23 сентября 2020, 23:48 Ответить
Манат Алымкулов 27 сентября 2020, 05:00
Гавно фильм не советую посмотреть,просто денги тратили на билет
27 сентября 2020, 05:00 Ответить
Eliza Minor 27 сентября 2020, 14:21
Оценка
Фильм интересен тем ,кто смотрел первую часть.С друзьями ходила были чувства грусти иногда радости)Советую посмотреть ждём всем классом 3 часть😍
27 сентября 2020, 14:21 Ответить
viktorkarpenko1198 29 сентября 2020, 19:36
Оценка
Это просто супер столько эмоций вы лучшие люблю вас💋💋❤️❤️💋👍👍
29 сентября 2020, 19:36 Ответить
Катерина Судакова 2 октября 2020, 19:39
Прочла все книги,осталась под впечатлением.Читала на одном дыханье,пережила все эмоции что и герои!Первая часть кино хорошая смысл улавливался сюжетами,НО вторая очень разочеровала,вот просто кусками собрали не о чем...очень огорчена!!!!Книга и фильм это дае противоположности!!!!
2 октября 2020, 19:39 Ответить
kudryavtseva201820 8 октября 2020, 10:23
Классный фильм, мне все понравилось ,
Хотя многие говорили , что первая часть интереснее, а вторую даже смотреть не стоит
8 октября 2020, 10:23 Ответить
Aleks Voit 14 октября 2020, 04:15
Оценка
Фильм классный мне всё понравилось правда первая часть была более захватывающей а вторая более наслаждающийся потому что всего этого ты ждал в первой части честно??круто рада что ещё снимают такие фильмы)
14 октября 2020, 04:15 Ответить
Елизавета Чернякова 2 ноября 2020, 20:12
Оценка
Фильм очень клёвый, советую
2 ноября 2020, 20:12 Ответить
Артем Гандзюк 12 ноября 2020, 01:54
Оценка
Сомневаюсь, что когда нибудь человечество сможет снять что-то хуже...
12 ноября 2020, 01:54 Ответить
vvm20121997 18 августа 2022, 22:35
Оценка
👍👍👍
18 августа 2022, 22:35 Ответить
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