Еще несколько лет назад сама идея о том, что подростковый фанфикшн может превратиться в коммерчески успешную франшизу, казалась чем-то запредельным. Однако в нашей новой пост-ироничной реальности, в которой искусство кинематографа медленно, но верно превращается в идеально выверенный продукт массового потребления, подобное уже никого не удивляет. Как показывает практика, экранизации любительских рассказов (в отличие от нетленной классики) очень успешно идут как в мировом прокате, так и на…
Человек, в первые пришедший на сеанс не поймет абсолютно ничего. Куча каких-то людей, смысла особого нет. Мне не понравилось. Читала все части "После" была в восторге, а это.. бездарно, в общем. 2 звёзды ставлю лишь потому, что иногда были красивые моменты. Я разочарована.
Хотя многие говорили , что первая часть интереснее, а вторую даже смотреть не стоит
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