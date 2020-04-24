Наша рецензия

Еще несколько лет назад сама идея о том, что подростковый фанфикшн может превратиться в коммерчески успешную франшизу, казалась чем-то запредельным. Однако в нашей новой пост-ироничной реальности, в которой искусство кинематографа медленно, но верно превращается в идеально выверенный продукт массового потребления, подобное уже никого не удивляет. Как показывает практика, экранизации любительских рассказов (в отличие от нетленной классики) очень успешно идут как в мировом прокате, так и на…