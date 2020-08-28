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Клара и волшебный дракон Клара и волшебный дракон
Киноафиша Фильмы Клара и волшебный дракон Отзывы о мультфильме «Клара и волшебный дракон»
Clara Клара и волшебный дракон 2018 / Украина
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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Отзывы о мультфильме «Клара и волшебный дракон»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

История крутится вокруг одной потерянной феи и одного потерянного дракона. Дракончика хочет выкрасть злобный колдун с приспешниками для своих злодейских планов. Фея, вернее девочка по имени Клара, которая потеряла память и считает себя феей, пытается узнать своё прошлое и найти место в этом волшебном мире. Первое, на что обращаешь внимание, — эклектика в подборе персонажей. Казалось бы, нормальная фэнтезийная задумка. Драконы и феи, чего уж там. Даже когда в истории появляется гном, он…

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Виктория Борщёва 28 августа 2020, 16:33
Оценка
Мультик - фильм очень понравился особена дракоша😍
28 августа 2020, 16:33 Ответить
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