«Клара и волшебный дракон»: Рецензия Киноафиши

История крутится вокруг одной потерянной феи и одного потерянного дракона. Дракончика хочет выкрасть злобный колдун с приспешниками для своих злодейских планов. Фея, вернее девочка по имени Клара, которая потеряла память и считает себя феей, пытается узнать своё прошлое и найти место в этом волшебном мире.

Первое, на что обращаешь внимание, — эклектика в подборе персонажей. Казалось бы, нормальная фэнтезийная задумка. Драконы и феи, чего уж там. Даже когда в истории появляется гном, он вполне органичен, но вот говорящий енот, представляющийся психоаналитиком, — это уже что-то из совсем другого мира. И ладно бы его «профессия» (мы понимаем, что енот — шарлатан, как многие психоаналитики) была чем-то мотивирована. Но нет, создаётся впечатление, что это лишь попытка авторов соригинальничать. В непродуманности картины мира заключается первый минус истории. Прошлое героев либо обозначено парой штрихов, либо они просто его лишены. Это оставляет героев без должной мотивации. Дом дракончику они ищут просто потому, что порядочные. Возможно, этого достаточно для маленьких зрителей, но школьники постарше уже могут это раскусить.

Клара и Волшебный дракон

Второй и самый весомый минус — разобщённость истории. Параллельно с историей Клары и её друзей мы достаточно подробно видим проделки трёх мартышек, бедокурящих и неосознанно несущих хаос и разрушение, — можно провести некоторую аналогию с белкой из «Ледникового периода». Эти герои пускай и глупые, но забавные. При этом присутствие их в фильме не ограничивается одной-двумя шутками, а становится полноценной параллельной веткой сюжета, занимая немалое количество экранного времени. Всё это для того, чтобы в конце превратиться в не имеющий особой важности сюжетный костыль. И это не единственный необязательный крен от основной сюжетной линии. Герои просто так начинают петь (считать мультфильм мюзиклом не позволяет малое количество песен и плохое их исполнение), разминаются необязательной игрой в салочки, также часть времени забирает стервятник — сайдкик главного злодея — со своей никуда не идущей сюжетной линией. В итоге создаётся впечатление, что создателям мультфильма просто нужно было дотянуть хронометраж до приемлемого для полного метра. Поэтому они и разбавляют сюжет сторонними линиями, как нерадивый студент льёт воду в срочно сдаваемый курсач.

Возможно, история про трёх обезьянок превратилась бы в удобоваримый веб-сериал для детей. Возможно, история Клары могла бы быть реализована в виде детской видеоигры в жанре квеста или RPG. Возможно, имей создатели больше возможностей, вся история могла бы обрасти деталями и стать неплохим мультсериалом. Ограниченность создателей фильма в ресурсах видна невооружённым глазом и легко описывается таким примером. В одной из сцен герои выходят из воды: сцена нарисована так, что герои сначала попали в воду, а в следующей сцене они уже из неё вышли. Тем не менее вода с них не стекает — анимация жидкости всегда была делом непростым и ресурсозатратным. Зато в нескольких сценах у героев довольно детально прорисованы слюни. Желание уйти в детали, не обращая внимания на общую картину, никогда не было продуктивно в кино. Не стало и в этот раз.

Пётр Волошин