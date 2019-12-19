Девушки братства колледжа Готорн не готовы терпеть бесправие мужчин и сражаются за свои права. Они уже добились переноса бюста сексиста-основателя из главного фойе, пытаются найти управу на насильника, а также делают все для отставки «белого гетеросексуального преподавателя», который искажает устройство мира в своих лекциях, игнорируя женский вклад на историю. На Рождество девушки готовят новый сюрприз — выступление-провокацию на конкурсе талантов, призванное обличить всех…
Если описать фильм одним словом, то это слово будет «рукалицо».
Вроде бы интересная мысль, ты только продолжи её, но нет. Фильмом правит только идея, заложенная ближе к концу.
Не советую к просмотру.
Итак.
1. Фильм про феминизм. Все героини - мужененавистницы. Одну изнасиловали, но мужики копы ей не поверили. Вторая просто негритянка и борец за права кого-нибудь. Просто борьба ради борьбы. Она же женщина.
К сожалению не всех героинь убивают. В фильме к финалу оказывается больше убитых мужчин. При том обычных.
Одержимые злым духом мужчины лишь хотят гармонии. Чтобы женщины были женщиными. Прекрасным слабым полом. Чтобы они не устраивали травлю учителя по литературе, лишь потому, что лесби, трансы и негры столь... выдающиеся личности, что не попали в литературных классиков.
Так же фильм замешан на альфа сигма гаммах и омегах. Стунденческих братствах в США. Увы, для наших краев это чуждо, как проблема негритянского неравенства или прав геев.
Ну и в целом это ужасно плохо поставленный фильм.
0 из 10.
Не тратьте время.
Трата денег и времени, мужененавистнеческая тема капец... такой sh*t еще надо поискать...
Феминизм это не мужененависничество, а просто борьба за права
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