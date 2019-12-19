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Девушки братства колледжа Готорн не готовы терпеть бесправие мужчин и сражаются за свои права. Они уже добились переноса бюста сексиста-основателя из главного фойе, пытаются найти управу на насильника, а также делают все для отставки «белого гетеросексуального преподавателя», который искажает устройство мира в своих лекциях, игнорируя женский вклад на историю. На Рождество девушки готовят новый сюрприз — выступление-провокацию на конкурсе талантов, призванное обличить всех…