Бывшая чемпионка по женским боям без правил Ребекка пытается покончить с прошлым и зажить нормальной жизнью, но в ее планы вмешивается сестра Кейт, задолжавшая крупную сумму денег не самым безобидным людям. Чтобы помочь сестре расплатиться по долгам, Бекке предстоит еще раз вернуться на ринг и побороться за денежный приз в схватке с беспощадной Клэр.
Спустя пять лет Бэкс по прозвищу Зверюга возвращается в родной городок, чтобы помочь своей сестре, которая задолжала местному организатору боев без правил. Единственный способ отдать долг – заработать деньги, победив в ежегодном чемпионате по боям без правил, одолев самого главного и страшного противника, Бычару Клэр.
|16 марта 2017
|ОАЭ
|2 мая 2018
|Южная Корея
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