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Постер фильма Женский бойцовский клуб
Постер фильма Женский бойцовский клуб
Рейтинги
4.4 Рейтинг IMDb: 4.3
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2 постера
Киноафиша Фильмы Женский бойцовский клуб

Женский бойцовский клуб

Female Fight Club 18+
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О фильме

Бывшая чемпионка по женским боям без правил Ребекка пытается покончить с прошлым и зажить нормальной жизнью, но в ее планы вмешивается сестра Кейт, задолжавшая крупную сумму денег не самым безобидным людям. Чтобы помочь сестре расплатиться по долгам, Бекке предстоит еще раз вернуться на ринг и побороться за денежный приз в схватке с беспощадной Клэр.

  • В сцене, где заключенные саркастически спрашивают персонажа Дольфа Лундгрена, не ученый ли он, герой отвечает “Ну, у меня степень магистра в области химических технологий, так что да”. В реальной жизни Лундгрен действительно обладает этой степенью, и похожая шутка появляется и в других фильмах с его участием.
  • Съемки проходили с августа по октябрь 2015 года в Лос-Анджелесе, США, и Ванкувере, Канада.
  • Исполнительница главной роли Эми Джонстон известна в первую очередь как каскадерша. Так, например, именно она стала дублершей Скарлетт Йоханссон в фильме “Первый мститель: Другая война” (2014).
  • Для режиссера Мигеля А. Феррера фильм стал полнометражным дебютом.
  • Незадолго до релиза оригинальное название фильма “Female Fight Club” было изменено на “Female Fight Squad” – по всей вероятности, для того, чтобы не вызывать ассоциации с известным фильмом Дэвида Финчера и нарываться на судебный иск.

Спустя пять лет Бэкс по прозвищу Зверюга возвращается в родной городок, чтобы помочь своей сестре, которая задолжала местному организатору боев без правил. Единственный способ отдать долг – заработать деньги, победив в ежегодном чемпионате по боям без правил, одолев самого главного и страшного противника, Бычару Клэр.

Страна США
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 8 августа 2017
Премьера в мире 2 октября 2016
Дата выхода
16 марта 2017 ОАЭ
2 мая 2018 Южная Корея 15
MPAA R
Бюджет $2 000 000
Сборы в мире $22 253
Производство Cineville, FFC Production, Parkside Pictures
Другие названия
Female Fight Club, Club de Luchadoras, Female Fight Squad, FFC, FFC - Female Fight Club, FFC: Female Fight Club, Fight Club Ladies, Harcos Amazonok Klubja, Kadınlar Kulübü, Naiste võitlusklubi, O Duelo Final, W podziemnym kręgu, Женски боен клуб, Женский бойцовский клуб, ファイトクラブ・レディズ, 搏擊俱樂部
Режиссер
Мигель Феррер
В ролях
Шон Фэрис
Шон Фэрис
Дольф Лундгрен
Дольф Лундгрен
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

4.4
Оцените 10 голосов
4.3 IMDb
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