О персоне
Фильмография
Ал Сапиенца
Al Sapienza
Персоны
Персоны
Ал Сапиенца
Ал Сапиенца
Al Sapienza
Дата рождения
31 июля 1962
Возраст
63 года
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Нью-Йорк, США
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Герой триллеров
Популярные фильмы
7.3
Хадсон и Рекс
(2019)
7.2
Джесси Cтоун: Тайны Парадайза
(2015)
7.0
Рука на миллион
(2014)
Фильмография Ал Сапиенца
Жанр
Все
Боевик
Детектив
Драма
Криминал
Приключения
Семейный
Спорт
Триллер
Фантастика
Год
Все
2026
2025
2024
2020
2019
2018
2017
2015
2014
2013
Все
15
Фильмы
13
Сериалы
2
Актер
15
Память убийцы
драма, триллер
2026, США
6.6
Романтический отпуск в номере Люкс
A Suite Holiday Romance
драма
2025, Канада / США
5.7
Ад Данте
Dante's Inferno
приключения, драма, семейный
2024, США
4.3
Капоне. Лицо со шрамом
Fonzo
криминал, драма
2020, США
Смотреть трейлер
Рецензия
3.8
Денежный самолёт
Money Plane
боевик
2020, США
7.3
Хадсон и Рекс
драма, боевик, криминал
2019, Канада
Американский палач
American Hangman
триллер
2019, США
4
Ускорение
Acceleration
боевик, криминал, триллер
2019, США
3.3
7 осколков во времени
7 Splinters in Time
детектив, триллер, фантастика
2018, США
4.7
Чёрные воды
Black Water
боевик, драма, триллер
2018, Канада / США
4.5
Земля гангстеров
Gangster Land
боевик, драма, криминал
2017, США
7.3
Джесси Cтоун: Тайны Парадайза
Jesse Stone: Lost in Paradise
криминал, драма
2015, США / Канада
7
Рука на миллион
Million Dollar Arm
драма, спорт
2014, США
Смотреть трейлер
6.2
Поздние фазы
Late Phases
драма
2014, США
5.9
Синий каприз
Blue Caprice
криминал
2013, США
Смотреть трейлер
