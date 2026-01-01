Оповещения от Киноафиши
Ал Сапиенца Al Sapienza
Киноафиша Персоны Ал Сапиенца

Ал Сапиенца

Al Sapienza

Дата рождения
31 июля 1962
Возраст
63 года
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Нью-Йорк, США
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Герой триллеров

Популярные фильмы

Хадсон и Рекс 7.3
Хадсон и Рекс (2019)
Джесси Cтоун: Тайны Парадайза 7.2
Джесси Cтоун: Тайны Парадайза (2015)
Рука на миллион 7.0
Рука на миллион (2014)

Фильмография Ал Сапиенца

Жанр
Год
Память убийцы
Память убийцы
драма, триллер 2026, США
Романтический отпуск в номере Люкс 6.6
Романтический отпуск в номере Люкс A Suite Holiday Romance
драма 2025, Канада / США
Ад Данте 5.7
Ад Данте Dante's Inferno
приключения, драма, семейный 2024, США
Капоне. Лицо со шрамом 4.3
Капоне. Лицо со шрамом Fonzo
криминал, драма 2020, США
Смотреть трейлер Рецензия
Денежный самолёт 3.8
Денежный самолёт Money Plane
боевик 2020, США
Хадсон и Рекс 7.3
Хадсон и Рекс
драма, боевик, криминал 2019, Канада
Американский палач 6.1
Американский палач American Hangman
триллер 2019, США
Ускорение 4
Ускорение Acceleration
боевик, криминал, триллер 2019, США
7 осколков во времени 3.3
7 осколков во времени 7 Splinters in Time
детектив, триллер, фантастика 2018, США
Чёрные воды 4.7
Чёрные воды Black Water
боевик, драма, триллер 2018, Канада / США
Земля гангстеров 4.5
Земля гангстеров Gangster Land
боевик, драма, криминал 2017, США
Джесси Cтоун: Тайны Парадайза 7.3
Джесси Cтоун: Тайны Парадайза Jesse Stone: Lost in Paradise
криминал, драма 2015, США / Канада
Рука на миллион 7
Рука на миллион Million Dollar Arm
драма, спорт 2014, США
Смотреть трейлер
Поздние фазы 6.2
Поздние фазы Late Phases
драма 2014, США
Синий каприз 5.9
Синий каприз Blue Caprice
криминал 2013, США
Смотреть трейлер
