Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Кристина Кириак
Кристина Кириак
Cristina Chiriac
О персоне
Фильмография
Новости
Кристина Кириак
Cristina Chiriac
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Карьера
Актриса
Биография Кристина Кириак
Развернуть
Фильмография Кристина Кириак
Нули и единицы
триллер, военный
2021, Германия / Великобритания / Италия
5.0
Томмасо
драма
2019, Италия / Греция / США / Великобритания
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Вышел трейлер триллера «Нули и единицы» с Итаном Хоуком в роли близнецов по разные стороны террористического заговора
Поставил фильм культовый режиссер Абель Феррара.
Написать
14 октября 2021 12:45
Итан Хоук исполнит ведущую роль в предстоящем военном триллере
Режиссером и сценаристом картины станет Абель Феррара.
Написать
10 ноября 2020 14:10
Все новости
Related video
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»