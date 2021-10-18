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Азиф Кападиа
Азиф Кападиа
Asif Kapadia
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Азиф Кападиа
Asif Kapadia
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Карьера
Продюсер, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Биография Азифа Кападиа
Родился в апреле 1972 года. Лондон, Англия, Великобритания.
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Фильмография Азифа Кападиа
Диего Марадона
документальный, спорт
2019, Великобритания
7.0
Али и Нино
мелодрама, исторический
2016, Великобритания / Азербайджан
6.0
Эми
документальный, мюзикл
2015, Великобритания
8.0
Нереальный север
драма
2007, Великобритания
5.0
Месть
триллер, ужасы, драма
2006, США
7.0
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Режиссер «Охотника за разумом» призывает фанатов бороться за продление сериала на третий сезон
При этом сам Дэвид Финчер считает, что шоу обречено.
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18 октября 2021 14:53
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