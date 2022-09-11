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Постер фильма Мой полицейский
7.0
Мой полицейский - Трейлер
Киноафиша Фильмы Мой полицейский
7.0

Мой полицейский

, 2022
My Policeman
Великобритания / драма, мелодрама / 18+
Трейлеры
Постер фильма Мой полицейский
7.0
Мой полицейский - Трейлер
Мой полицейский  Трейлер

О фильме

1950-е годы. Преподавательница Марион влюбляется в полицейского по имени Том, он же испытывает чувства к искусствоведу Патрику. Спустя 40 лет друзья вновь встречаются, чтобы вспомнить молодость.

В ролях

Гарри Стайлс
Гарри Стайлс
Молодой Том
Дэвид Доусон
Молодой Патрик
Джина МакКи
Джина МакКи
Марион
Эмма Коррин
Эмма Коррин
Молодая Марион
Руперт Эверетт
Руперт Эверетт
Patrick
Лайнас Роуч
Лайнас Роуч
Том
Кадифф Кирван
Кадифф Кирван
Nigel
Emily John
Pamela
Dora Davis
Sylvie
Joseph Potter
Roy
Режиссер Майкл Грандадж
Сценарист Рон Нисуонер, Bethan Roberts
Композитор Стивен Прайс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 20 октября 2022
Премьера в мире 11 сентября 2022
MPAA R
Производство Amazon Studios, Independent Entertainment, MGC Entertainment
Другие названия
My Policeman, Mi policía, A rendőröm, Der Liebhaber meines Mannes, Meu Policial, Môj policajt, Mój policjant, Мій поліцейський, Мой полицейский, Мој полицајац, 마이 폴리스맨, 僕の巡査, 我的警察先生, ぼくのじゅんさ, ขอเพียงหัวใจได้มีรัก

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 14 голосов
6.6 IMDb
Обновлено 4 ноября 2022

Трейлеры фильма

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Мой полицейский - Трейлер
Мой полицейский Трейлер
Мой полицейский - Тизер-трейлер
Мой полицейский Тизер-трейлер
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Наша рецензия

Красивая и жестокая драма о любовном треугольнике с Гарри Стайлсом в главной роли.&nbsp;
Красивая и жестокая драма о любовном треугольнике с Гарри Стайлсом в главной роли.  1950-е годы. Молодой полицейский Том (Гарри Стайлс) женится на влюбленной в него учительнице Марион (Эмма Коррин), но их брак начинает трещать по швам, когда в жизни героев появляется искусствовед Патрик (Дэвид Доусон). Спустя сорок лет герои встречаются и невольно вспоминают об ошибках молодости.  Действие картины «Мой полицейский» режиссера Майкла Грандаджа, сценарий для которой написал номинант премии «Оскар» Рон Нисуонер, разворачивается в послевоенной…

Отзывы о фильме

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