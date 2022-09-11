Мой полицейский, 2022

[после того, как узнала о вовлечении Марион в арест Патрика]
ТомТы его уничтожил.
МарионМы уничтожили друг друга.
Наша рецензия
Красивая и жестокая драма о любовном треугольнике с Гарри Стайлсом в главной роли.
1950-е годы. Молодой полицейский Том (Гарри Стайлс) женится на влюбленной в него учительнице Марион (Эмма Коррин), но их брак начинает трещать по швам, когда в жизни героев появляется искусствовед Патрик (Дэвид Доусон). Спустя сорок лет герои встречаются и невольно вспоминают об ошибках молодости.
Действие картины «Мой полицейский» режиссера Майкла Грандаджа, сценарий для которой написал номинант премии «Оскар» Рон Нисуонер, разворачивается в послевоенной…
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