Однажды утром человек просыпается с громким свистом в ушах. На холодильнике записка: «Твой приятель Луиджи умер. P.S. Я взяла машину». Проблема в том, что герой даже не помнит, кто такой Луиджи. Так начинается трагикомический день, в который герой сталкивается с безумным миром, один из дней, которые меняют тебя навсегда. «Уши» — это фильм on the road длинною в день, трагикомический крестный путь по черно-белому Риму, история человека без имени, который, встречаясь с разными людьми, собирает по частицам пазл и складывает собственный образ. Это комедия об ощущении потерянности, оторванности от окружающей реальности. О мире, который нередко кажется безумным, непонятным, опасным. О страхе остаться никем и о стремлении к этому, которые постоянно борются в нашей душе. О свисте в ушах, который мы каждый день пытаемся не слышать, пряча его под покровом жизни словно под ковром.