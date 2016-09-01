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Orecchie

Уши, 2016

2016 / Италия
6.6 Оцените
13 голосов
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О фильме

Однажды утром человек просыпается с громким свистом в ушах. На холодильнике записка: «Твой приятель Луиджи умер. P.S. Я взяла машину». Проблема в том, что герой даже не помнит, кто такой Луиджи. Так начинается трагикомический день, в который герой сталкивается с безумным миром, один из дней, которые меняют тебя навсегда. «Уши» — это фильм on the road длинною в день, трагикомический крестный путь по черно-белому Риму, история человека без имени, который, встречаясь с разными людьми, собирает по частицам пазл и складывает собственный образ. Это комедия об ощущении потерянности, оторванности от окружающей реальности. О мире, который нередко кажется безумным, непонятным, опасным. О страхе остаться никем и о стремлении к этому, которые постоянно борются в нашей душе. О свисте в ушах, который мы каждый день пытаемся не слышать, пряча его под покровом жизни словно под ковром.

6.6 Оцените
13 голосов
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 1 сентября 2016
Возраст 18+
Режиссер
Алессандро Аронадио
В ролях
Иван Франек
Иван Франек
Даниеле Паризи
Никколо Сенни
Никколо Сенни
Милена Вукотич
Милена Вукотич
Сильвия Д’Амико
Сильвия Д’Амико
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Уши 1 постер
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3 марта 2017 15:18
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