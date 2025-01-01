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Фильмография
Майкл Биспинг
Michael Bisping
Киноафиша
Персоны
Майкл Биспинг
Майкл Биспинг
Michael Bisping
Дата рождения
28 февраля 1979
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Рост
188 см
Популярные фильмы
7.2
Охота на воров 2: Пантера
(2025)
0.0
Рыжая Соня
(2025)
Билеты
Фильмография Майкл Биспинг
Жанр
Все
Боевик
Криминал
Фэнтези
Год
Все
2025
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
Рыжая Соня
Red Sonja
фэнтези, боевик
2025, США
Смотреть трейлер
Билеты
7.2
Охота на воров 2: Пантера
Den of Thieves 2
боевик, криминал
2025, США
Смотреть трейлер
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