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Ларс Бригманн
Lars Brygmann
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Персоны
Ларс Бригманн
Ларс Бригманн
Lars Brygmann
Дата рождения
17 февраля 1957
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Копенгаген, Дания
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
8.2
Правительство
(2010)
8.1
Рыцари справедливости
(2020)
8.1
Спецподразделение
(2000)
Фильмография Ларс Бригманн
7.3
Последний викинг
Back to Reality
комедия
2025, Дания
Смотреть трейлер
6.8
Новый год
Det nye år
комедия, драма
2025, Дания
Смотреть трейлер
6.5
Все и Ева
драма, комедия
2024, Швеция
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6.1
Дорога
Camino
комедия, драма
2023, Дания
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5.8
Мой брат — робот
Robotbror
семейный, фантастика
2022, Дания
5.9
Уикенд с родителями
Fædre & mødre
комедия, драма
2022, Дания
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6
Равноденствие
драма, триллер
2020, Дания
8.1
Рыцари справедливости
Retfærdighedens ryttere
комедия
2020, Дания
Смотреть трейлер
Рецензия
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