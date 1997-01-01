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Майкл Джексон: Альбом «HIStory» на киноплёнке Майкл Джексон: Альбом «HIStory» на киноплёнке
Киноафиша Фильмы Майкл Джексон: Альбом «HIStory» на киноплёнке
Michael Jackson: HIStory on Film - Volume II

Майкл Джексон: Альбом «HIStory» на киноплёнке, 1997

1997 / США
9.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
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9.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 1997
Премьера в России 1 января 1997
Премьера в мире 1 января 1997
Возраст 0+
Режиссер
Ник Брандт
В ролях
Майкл Джексон
Майкл Джексон
Пола Абдул
Розанна Аркетт
Розанна Аркетт
Брэндон Квинтин Адамс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Майкл Джексон: Альбом «HIStory» на киноплёнке 1 постер
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