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Майкл Джексон: Альбом «HIStory» на киноплёнке
Michael Jackson: HIStory on Film - Volume II
Майкл Джексон: Альбом «HIStory» на киноплёнке, 1997
1997 / США
9.0
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10
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Рейтинг IMDb: 8.4
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Жанр:
мелодрама
документальный
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9.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 8.4
Продолжительность
1 час 46 минут
Год выпуска
1997
Премьера в России
1 января 1997
Премьера в мире
1 января 1997
Возраст
0+
Режиссер
Ник Брандт
В ролях
Майкл Джексон
Пола Абдул
Розанна Аркетт
Брэндон Квинтин Адамс
Все актеры и съемочная группа
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1 постер
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