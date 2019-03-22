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Покидая Неверленд Покидая Неверленд
Киноафиша Фильмы Покидая Неверленд Отзывы о фильме «Покидая Неверленд»
Leaving Neverland Покидая Неверленд 2019 / США
7.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Отзывы о фильме «Покидая Неверленд»

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jaklinmirrey 22 марта 2019, 04:21
Майкл был прекрасным человеком! Жалко, что таких самых светлых прекрасных людей пытаются очернить. Мэйнстримом сегодняшней пропаганды является продвижение самых низменных чувств, развращающих людей, вызывающих страх перед друг-другом, превращающих людей в животных. Массоны на него устроили травлю в СМИ за то, что он будил людей... В суде уже была доказана абсолютная невиновность Майкла, наверное совсем плохи дела у этих двух "мальсиков", что они пошли на такое после его смерти.
22 марта 2019, 04:21 Ответить
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