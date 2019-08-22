Наша рецензия

Имя Александра Ажа известно всем, кто хоть немного увлекается хоррорами. В начале нулевых он прогремел «Кровавой жатвой» (2003) – безудержным слэшером, полным натуралистичного насилия и с неожиданным сюжетным поворотом в финале. Фильм стал частью движения «нового французского экстрима», его полюбили фанаты жанра по всему свету. «Кровавая жатва» настолько понравилась американскому культовому режиссеру Уэсу Крейвену, что он доверил французу снимать ремейк…