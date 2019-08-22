Имя Александра Ажа известно всем, кто хоть немного увлекается хоррорами. В начале нулевых он прогремел «Кровавой жатвой» (2003) – безудержным слэшером, полным натуралистичного насилия и с неожиданным сюжетным поворотом в финале. Фильм стал частью движения «нового французского экстрима», его полюбили фанаты жанра по всему свету. «Кровавая жатва» настолько понравилась американскому культовому режиссеру Уэсу Крейвену, что он доверил французу снимать ремейк…
Потому что в прокате не было больше нормальных. Сходили и ни капли не пожалели, дергался весь зал)
Фильм отличный, стоит траты денег и времени!!
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