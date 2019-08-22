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Капкан Капкан
Киноафиша Фильмы Капкан Отзывы о фильме «Капкан»
Crawl Капкан 2019 / США
7.2 Оцените
50 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о фильме «Капкан»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Имя Александра Ажа известно всем, кто хоть немного увлекается хоррорами. В начале нулевых он прогремел «Кровавой жатвой» (2003) – безудержным слэшером, полным натуралистичного насилия и с неожиданным сюжетным поворотом в финале. Фильм стал частью движения «нового французского экстрима», его полюбили фанаты жанра по всему свету. «Кровавая жатва» настолько понравилась американскому культовому режиссеру Уэсу Крейвену, что он доверил французу снимать ремейк…

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Алексей Немченко 22 августа 2019, 19:34
Оценка
Ставлю твёрдую 9 этому фильму, вот все меня устроило, но игра главных актёров на столько скверна что было стыдно.
22 августа 2019, 19:34 Ответить
Sevada Kirakosyan 23 августа 2019, 23:00
Оценка
Фильм крутой 😎
23 августа 2019, 23:00 Ответить
Charlie Hebdo 24 августа 2019, 12:52
Оценка
Это то, что нужно! Раскачивание ветренных пальм, ветер с дождём и наплывающая вода. Минуэт аллигаторов-красавцев, кружащих в вальсировании, бесподобен. В тебя прямо глотком поступает живительный захлёб. С приближением волны вод вас затопляет поистине захлёб наслаждения от ужаса. Волна саспенсирует Вас! Скоделарио тут больше похожа на Джен Псаки, на фото она другая. Рейми не отпускает пленников слишком рано, отягощает, больше цену удваивает – и отрывает максимально вместе с рукой под конец. Вот так надо любить своё Приморье, как они любят Флориду, всю в стихийных бедствиях. Там интересно. Однако папа уж слишком быстро пришёл в себя после того, как захлебнулся. Как видать, его “оживили” не случайно. Горжусь, что его смотрю в момент издания, в годе, в котором живу! Есть благодарности лично кинотеатру - за их техническое оснащение при окружении тебя звуком каждого фрагмента, за двухмерность - слышишь за спиной, с плеча звуки дождя, шорох тела.
24 августа 2019, 12:52 Ответить
Галечка Торопова 24 августа 2019, 17:59
Фильм очень понравился) есть захватывающие моменты. Советую к просмотру!
24 августа 2019, 17:59 Ответить
silva6666 25 августа 2019, 21:20
Оценка
Было страшно!
25 августа 2019, 21:20 Ответить
Ksenia Ignateva 26 августа 2019, 20:06
Оценка
Не понравился!
26 августа 2019, 20:06 Ответить
Никулька Соловьева 26 августа 2019, 23:10
Оценка
Советую. Атмосферу держит.
26 августа 2019, 23:10 Ответить
rafik.ivanov.85 28 августа 2019, 06:37
Оценка
Хороший отмосферный фильм , с хорошими спецэфектами , алигатары очень зрелищна рвут людей на куски , фильм стоит посмотреть !
28 августа 2019, 06:37 Ответить
Ника Истомина 29 августа 2019, 11:52
Оценка
На фильм пошла с подругами, почему на этот?!
Потому что в прокате не было больше нормальных. Сходили и ни капли не пожалели, дергался весь зал)
Фильм отличный, стоит траты денег и времени!!
29 августа 2019, 11:52 Ответить
Анастасия Янова 30 августа 2019, 21:59
Оценка
Рекомендую!!! Весь фильм в напряжении!!! Очень понравился!)
30 августа 2019, 21:59 Ответить
yantilina93 31 августа 2019, 22:12
Оценка
Фильм очень эмоциональный, смотрела на одном дыхании. В общем понравился. Ужастик с элементами триллера
31 августа 2019, 22:12 Ответить
САНСАНЫЧ XXX 2 сентября 2019, 19:41
Оценка
ржачный фильм. у меня сложилось впечатление что укус крокодила это как укус собаки средних размеров. а то что его можно вплавь обогнать вообще из области фантастики
2 сентября 2019, 19:41 Ответить
Екатерина Васильевна 2 сентября 2019, 20:34
Оценка
Фильмец прикольный) Стиль чистая америка по ужасам) но этим они и славятся на мой взгляд) большие и зубастые крокодилы, туповатый папаша в подвале в разгар шторма ну и т.д.))) вообщем рекомендую для просмотра тем, кто любит такой жанр. Время зря не потратите)
2 сентября 2019, 20:34 Ответить
bibinova 3 сентября 2019, 23:43
г. Россошь. Пришла на фильм в 23:07. Кассир закрыла кассу и не продала билет на сеанс. Ушла домой, хотя работают до 00:00. Вот такой вот интересный фильм.
3 сентября 2019, 23:43 Ответить
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