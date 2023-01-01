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Капкан Капкан
Киноафиша Фильмы Капкан Капкан, 2019: актеры и роли
Crawl Капкан 2019 / США
7.2 Оцените
50 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Капкан, 2019: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Александр Ажа Александр Ажа Alexandre Aja
В ролях
Кая Скоделарио Кая Скоделарио Kaya Scodelario Барри Пеппер Барри Пеппер Barry Pepper Росс Андерсон Росс Андерсон Ross Anderson Морфидд Кларк Морфидд Кларк Morfydd Clark Хосе Пальма Jose Palma
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