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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Фильмография
Ли Личунь
Lee Lichun
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Персоны
Ли Личунь
Ли Личунь
Lee Lichun
Дата рождения
2 мая 1952
Возраст
74 года
Знак зодиака
Телец
Место рождения
уезд Синьчжу, Китайская Республика (Тайвань)
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Актер озвучки
Биография Ли Личуня
Родился 2 мая 1952 года. Синьчжу, Тайвань.
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Фильмография Ли Личуня
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Рецензия
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1985, Тайвань
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