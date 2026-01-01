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Ли Личунь
Ли Личунь Lee Lichun
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Ли Личунь

Lee Lichun

Дата рождения
2 мая 1952
Возраст
74 года
Знак зодиака
Телец
Место рождения
уезд Синьчжу, Китайская Республика (Тайвань)
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Актер озвучки

Биография Ли Личуня

Родился 2 мая 1952 года. Синьчжу, Тайвань.

Популярные фильмы

Куэй-мэй, женщина 7.3
Куэй-мэй, женщина (1985)
В наше время 6.9
В наше время (1982)
Кунг-фу воин 6.1
Кунг-фу воин (2017)

Фильмография Ли Личуня

Здесь мы встречаемся вновь
Здесь мы встречаемся вновь
драма, комедия, мелодрама 2023, Китай
Самый холодный город 6.1
Самый холодный город Ji han zhi cheng
боевик, драма, детектив 2023, Китай
Кунг-фу воин 6.1
Кунг-фу воин Tofu
анимация 2017, Китай
Смотреть трейлер Рецензия
Куэй-мэй, женщина 7.3
Куэй-мэй, женщина Wo zhe yang guo le yi sheng
драма 1985, Тайвань
Билеты
В наше время 6.9
В наше время Guang yin de gu shi
драма 1982, Тайвань
Билеты
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