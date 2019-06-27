«Кунг-фу воин»: Рецензия Киноафиши

Много лет назад великий учитель Линь Шао нашел таинственный метеорит. Он бросил космический булыжник в свой волшебный котёлок, и обычные бобы для вечерней похлёбки в миг превратились в говорящих и думающих человечков. Следуя заветам великого учителя, бобовое племя построило собственный город и начало готовить лучший сыр-тофу на свете. Когда учитель наконец обрёл бессмертие и собирался навсегда вознестись на небеса, он преподал бобовому народцу свой последний урок. «Ваша общее предназначение - делать лучший в мире тофу, но любой из вас может выбрать для себя и иной путь. Путь культиватора бессмертия. Если идти по этому пути усердно и целиком отдаваться волшебному ремеслу, то каждая фасолинка сможет управлять стихиями, летать на облаке и владеть кунг-фу. Каждая фасолинка сможет обрести бессмертие». Сказал и улетел на своём волшебном облаке.

Многие бобы после этого пытались учить кунг-фу, но дело это было муторным, сложным и не приносило плодов. С каждым днём культиваторов бессмертия становилось все меньше и меньше. Настал день, когда в бобовом городе остался всего один культиватор - пухлый добряк по имени Дошик. Дошик не хотел сдаваться, но понимал, что без помощи учителя он так и не сможет стать великим мастером. Соседи советовали парнишке бросить заниматься глупостями. «Твоя судьба - работать, есть, бухать и играть в маджонг. Знаешь, что случается с культиваторами? Они либо совсем пропадают, либо сходят с ума». Но Дошик не слушал соседей, поэтому однажды они его связали и сдали в психушку. Именно здесь бобовый герой и встретил своего настоящего учителя.

Кунг-фу воин

Семь лет назад китайская анимация внезапно стала приносить деньги и перед индустрией возникли две серьезные задачи. Первая - необходимость в качественном, дорогом и современном продукте. Вторая - этот современный продукт должен быть уникальным, китайским-китайским, «своим в доску». А что может быть более уникальным чем хороший тофу и старая добрая даосская магия. Пусть партия и не одобряет, когда людям пудрят мозги, рассказывают сказки и сыпят в кашу опиум для народа, но разве можно придумать нечто более необычное и при этом так льстящее китайской самости, чем возможность летать на облачке, крутить гибким мечом и встречать рассвет на заснеженной вершине.

Культиваторы бессмертия (ох, как же странно это звучит по русски) - любимые герои китайского фэнтези в жанре «сянься», которое последние годы обильно переводится многочисленными фанатами даже на русский язык. Культиваторы бессмертия. Смелые, дерзкие, амбициозные, хитрые и очень трудолюбивые. Так не похожие на героев привычного западному читателю героического фэнтези.

Подобными бессмертными культиваторами считали себя владельцы одного из крупнейших застройщиков Поднебесной Kingkey Group, когда решили пробиться в 2014 году на рынок полнометражных мультфильмов. Kingkey скупили с потрохами активы студии компьютерной анимации Zou’s Animation, поле чего вложили в первый большой проект нового детища фантастические для тех лет 200 млн юаней. Ставка была беспроигрышной. Даосы, культиваторы, кунг-фу, тофу и зловещие инопланетные захватчики (ох, простите за спойлер). Но ставить, оказывается, надо было на чёрное. Мультфильм «Кунг-фу воин» вышел в прокат в один уик-энд с сиквелом «Войны волков». «Война», в итоге, заработала 874 млн долларов и стала самым успешным фильмом в истории китайского кино, а «Кунг-фу воин» так и не отбил свой бюджет. Первый продукт студии Kingkey стал не бессмертным чемпионом, а обычным бобом, на примере которого многочисленным коллегам по цеху предстояло понять - что не так, кто виноват и что теперь нужно менять.

Прецедент, в самом деле, вышел крайне любопытный. У дебютной картины режиссера Цзоу И была прекрасная атмосфера, оригинальный и необычный сюжет, целая обойма интересных твистов (психушка, враги, финал истории подруги Дошика), но при этом не особо яркие диалоги и совершенно безликие герои. Оказалось нарушено самое главное правило анимации: любой мультфильм продаётся, в первую очередь, через персонажей. Чем более яркая у них индивидуальность, тем больше шансов на франшизу и всепроникающий мерч. Бедняга Дошик, последний бобовый воин кунг-фу, вышел против Кунг-фу панды. Он был смелым парнем, добрым и честным, но главный свой бой проиграл. Так поднимем свои гороховые пирожки и помянем героя.

Феликс Зилич