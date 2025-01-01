Меню
Награды и номинации фильма Monos 2019

Сандэнс 2019 Сандэнс 2019
Специальный приз жюри мирового кинематографа в области драматического кино
Победитель
Мировое кино – драматургия
Номинант
Берлинале 2019 Берлинале 2019
Лучший полнометражный фильм
Номинант
 Лучший полнометражный фильм
Номинант
