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Фильмы
Грета
Грета
Greta
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
Страна
Бразилия
Продолжительность
1 час 37 минут
Год выпуска
2019
Премьера в мире
12 февраля 2019
Дата выхода
10 октября 2019
Бразилия
Производство
Carnaval Filmes, Rec Produtores Associados Ltda.
Другие названия
Greta, Greta Garbo, Nazywam się Greta, Грета, 葛丽泰
Режиссер
Армандо Праса
В ролях
Марко Нанини
Дениза Вейнберг
Демик Лопес
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
6.2
Оцените
12
голосов
6.2
IMDb
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