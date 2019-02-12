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Киноафиша Фильмы Грета

Грета

Greta 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Бразилия
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 12 февраля 2019
Дата выхода
10 октября 2019 Бразилия
Производство Carnaval Filmes, Rec Produtores Associados Ltda.
Другие названия
Greta, Greta Garbo, Nazywam się Greta, Грета, 葛丽泰
Режиссер
Армандо Праса
В ролях
Марко Нанини
Дениза Вейнберг
Демик Лопес
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.2
Оцените 12 голосов
6.2 IMDb
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