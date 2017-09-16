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Истории Шакала
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Cuentos de chacales

Истории Шакала, 2017

2017 / Аргентина
7.3 Оцените
15 голосов
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О фильме

Съёмки молодого человека из пригорода Буэйнос-Айреса длились больше 25 лет — с момента его рождения до сегодняшнего дня. Используя семейный архив, режиссер показывает чаяния и переживания его родителей, бабушек, дедушек и даже прабабушек и прадедушек, которые возлагают большие надежды на Франциско — он непременно должен создать свою семью и продолжить род. К «Историям Шакала» есть ключ, который автор предложит в первые пять минут просмотра и которым стоит воспользоваться. «Память – это не констатация оригинального события. Это реконструкция формы нашего последнего воспоминания о нём». Фарина наделил свой фильм всеми характеристиками памяти – неровный, с трудом подвергающийся интерпретации, он состоит из множества слоев, разных на ощупь, на глаз и на ухо, и, по примеру одного из героев, который слушая песню, раскладывает ее на инструменты, голоса, текстуры и закадровые шумы, можно попытаться из собственных визуальных и слуховых ощущений сложить форму некоего воспоминания. Этот фильм – даже не реконструкция жизни, а имитация памяти о ней. Мы смотрим воспоминание изнутри, глазами носителя этого воспоминания. Мы – Франсиско, который смотрит видео о себе маленьком и о бабушкином юбилее, который помнит некоторых людей очень старыми и до сих пор слышит у себя в голове их голоса, а некоторые в его памяти неотделимы от мультика про шакалов. Смотрящий и тот, на кого смотрят, рассказчик и герой постоянно меняются местами. Премьера фильма прошла на Международном кинофестивале класса «А» в Мар-дель-Плата. На «ДОКере» состоится Российская премьера ленты. «Истории Шакала» — четвертый полнометражный фильм Мартина Фарины. Среди его предыдущих работ — хиты квир-кинофестивалей «Fullboy» (2015) и «Тхэквондо» (2016), срежиссированный совместно с Берлинским лауреатом Марко Бергером.

7.3 Оцените
15 голосов
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 16 сентября 2017
Возраст 18+
Режиссер
Мартин Фарина
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Истории Шакала 1 постер
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