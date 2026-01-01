Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марко Нанини
Marco Nanini
Марко Нанини
Марко Нанини
Marco Nanini
Дата рождения
31 мая 1948
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Продюсер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.0
Роман
(2008)
6.6
Копакабана
(2001)
6.2
Грета
(2019)
Фильмография Марко Нанини
6.2
Грета
Greta
драма
2019, Бразилия
7
Роман
Romance
мелодрама
2008, Бразилия
6.6
Копакабана
Copacabana
комедия
2001, Бразилия
