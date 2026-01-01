Оповещения от Киноафиши
Марко Нанини Marco Nanini
Киноафиша Персоны Марко Нанини

Марко Нанини

Marco Nanini

Дата рождения
31 мая 1948
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Продюсер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Роман 7.0
Роман (2008)
Копакабана 6.6
Копакабана (2001)
Грета 6.2
Грета (2019)

Фильмография Марко Нанини

Жанр
Год
Грета 6.2
Грета Greta
драма 2019, Бразилия
Роман 7
Роман Romance
мелодрама 2008, Бразилия
Копакабана 6.6
Копакабана Copacabana
комедия 2001, Бразилия
