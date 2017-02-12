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Дочь
Die Tochter
Дочь, 2017
2017 / Германия
6.7
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Жанр:
драма
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О фильме
Драма о 7-летней девочке, которая категорически против воссоединения родителей.
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6.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность
1 час 43 минуты
Год выпуска
2017
Премьера в мире
12 февраля 2017
Возраст
18+
Режиссер
Маша Шилински
В ролях
Хелена Ценгель
Карстен Антонио Мильке
Артемис Чалкиду
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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