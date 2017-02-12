Дочь, 2017

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о выходе в прокат О фильме Драма о 7-летней девочке, которая категорически против воссоединения родителей. Развернуть 6.7 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6 Продолжительность 1 час 43 минуты Год выпуска 2017 Премьера в мире 12 февраля 2017 Возраст 18+ Режиссер Маша Шилински В ролях Хелена Ценгель Карстен Антонио Мильке Артемис Чалкиду Все актеры и съемочная группа 2 постера

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