Макэню
Mackenyu
Макэню
Mackenyu
Дата рождения
16 ноября 1996
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Литл Токио, США
Актерское амплуа
Герой боевиков, Путешественник, Герой фэнтези
Популярные фильмы
8.2
One Piece. Большой куш
(2023)
7.3
Чихаяфуру. Финал
(2018)
7.0
Чихаяфуру. Фильм первый
(2016)
Фильмография Макэню
Актер
8
8.2
One Piece. Большой куш
боевик, приключения, фэнтези
2023, США
4.8
Рыцари Зодиака
Knights of the Zodiac
боевик, приключения, драма
2023, Япония / США
Смотреть трейлер
6.3
30 минут до прощания
Sayonara made no 30-bun
драма, фэнтези, музыка
2020, Япония
5.8
12 ребят, которые хотят умереть
Jûni-nin no shinitai kodomo-tachi
детектив, триллер
2019, Япония
7.3
Чихаяфуру. Финал
Chihayafuru: Musubi
мелодрама, комедия
2018, Япония
5.8
Невероятные приключения ДжоДжо
JoJo no kimyô na bôken: Daiyamondo wa kudakenai - dai-isshô
боевик, приключения, фэнтези
2017, Япония
6.9
Чихаяфуру. Фильм второй
Chihayafuru Part II
мелодрама, комедия
2016, Япония
7
Чихаяфуру. Фильм первый
Chihayafuru
мелодрама, комедия
2016, Япония
Новости о Макэню
Netflix представил финальный трейлер игрового сериала по аниме «Ван-Пис»
Вышел трейлер фэнтезийного фильма «Рыцари Зодиака» по одноименным манге и аниме
Шон Бин, Фамке Янссен и Макэню Арата сыграют в игровой адаптации аниме «Рыцари Зодиака»
