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Чихаяфуру. Финал
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Chihayafuru: Musubi

Чихаяфуру. Финал, 2018

2018 / Япония
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15 голосов
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О фильме

Два года прошло с тех, пор как Чихая впервые встретилась с Королевой Карута на Всеяпонском чемпионате. Теперь герои — выпускники старшей школы. Им предстоит найти себе преемников, чтобы кружок карута школы Мидзусава продолжил своё существование. Одновременно с подготовкой нерадивых новичков, Чихая и её команда сталкиваются с классическими заботами выпускников: экзамены, выбор университета, мысли о будущем. Арата признаётся Чихае в любви, что толкает Таичи на решение оставить кружок. Герои также встречаются с Хисаси, самым успешным игроком в карута за всю историю игры, который окажет на них большое влияние.

7.4 Оцените
15 голосов
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 17 марта 2018
Возраст 12+
Режиссер
Норихиро Коидзуми
В ролях
Судзу Хиросэ
Судзу Хиросэ
Сюхэй Номура
Монэ Камисираиси
Маю Мацуока
Все актеры и съемочная группа
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