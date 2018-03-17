Чихаяфуру. Финал, 2018

Два года прошло с тех, пор как Чихая впервые встретилась с Королевой Карута на Всеяпонском чемпионате. Теперь герои — выпускники старшей школы. Им предстоит найти себе преемников, чтобы кружок карута школы Мидзусава продолжил своё существование. Одновременно с подготовкой нерадивых новичков, Чихая и её команда сталкиваются с классическими заботами выпускников: экзамены, выбор университета, мысли о будущем. Арата признаётся Чихае в любви, что толкает Таичи на решение оставить кружок. Герои также встречаются с Хисаси, самым успешным игроком в карута за всю историю игры, который окажет на них большое влияние.