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Avicii: True Stories Avicii: True Stories
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Avicii: True Stories

Avicii: True Stories, 2017

2017 / США
7.6 Оцените
14 голосов
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О фильме

30 марта 2016 года Avicii, лауреат премии «Грэмми» и всемирно известный музыкант и продюсер (в миру Тим Берглинг), один из самых востребованных и прибыльных концертных исполнителей планеты, объявил о том, что завершает гастрольную деятельность. Документальный фильм «Avicii: True Stories» — это камерный портрет диджея-суперзвезды, проливающий свет на его жизнь от скромных начинаний в родной Швеции до хитов, прогремевших на весь мир. Бескомпромиссная картина, включающая в себя эксклюзивные съемки прощального концерта Avicii в клубе на Ибице, будет показана на экранах кинотеатров 26 октября. Снятый режиссером Леваном Цикуришвили, следовавшим за музыкантом повсюду последние три года его карьеры, фильм покажет не только суперзвезду Avicii, но и человека Тима Берглинга в самых разных ситуациях, от масштабного концерта в родном Стокгольме для аудитории в 80 000 человек до интимных интервью в гостиничном номере с откровенными признаниями о природе своих проблем со здоровьем. При участии гостей вроде Найла Роджерса и Криса Мартина, фильм станет не только подарком всем фанатам Avicii, но и документом, исследующим то колоссальное давление, что оказывает мировая слава на артистов.

7.6 Оцените
14 голосов
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 26 октября 2017
Возраст 16+
Режиссер
Леван Цикуришвили
В ролях
Avicii
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Avicii: True Stories 2 постера
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