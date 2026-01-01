Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Награды
Мат Уайткросс
Mat Whitecross
Мат Уайткросс
Mat Whitecross
Дата рождения
21 сентября 1977
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Режиссер
Популярные фильмы
7.9
Oasis: Supersonic
(2016)
7.9
Coldplay: A Head Full of Dreams
(2018)
7.5
Дорога на Гуантанамо
(2006)
Фильмография Мат Уайткросс
Режиссер
8
6.4
Идолы
Ídolos
драма
2025, Испания / Италия
6.6
Эта Англия
драма
2022, Великобритания
7.9
Coldplay: A Head Full of Dreams
Coldplay: A Head Full of Dreams
документальный, мюзикл
2018, Великобритания
7.9
Oasis: Supersonic
Oasis: Supersonic
биография, документальный
2016, Великобритания
Смотреть трейлер
6.6
Остров Спайк
Spike Island
комедия, музыка, драма
2012, Великобритания
Смотреть трейлер
6.9
Секс, наркотики и рок-н-ролл
Sex & Drugs & Rock & Roll
драма
2010, Великобритания
Смотреть трейлер
7.3
Доктрина шока
The Shock Doctrine
документальный
2009, Великобритания
7.5
Дорога на Гуантанамо
The Road to Guantanamo
документальный, драма
2006, Великобритания
