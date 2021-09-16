Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Крэйг Уилльям Макнейлл
Крэйг Уилльям Макнейлл
Craig William Macneill
О персоне
Фильмография
Новости
Крэйг Уилльям Макнейлл
Craig William Macneill
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Биография Крэйга Уилльяма Макнейлла
Развернуть
Фильмография Крэйга Уилльяма Макнейлла
Месть Лиззи Борден
триллер, драма
2018, США
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Amazon представил тизер-трейлер многосерийной адаптации хоррора ««Я знаю, что вы сделали прошлым летом»
В числе продюсеров выступает Джеймс Ван.
Написать
16 сентября 2021 14:25
Джонатан Нолан и Лиза Джой работают над сериалом-антологией в жанре психологического хоррора
Проект будет выходить на стрим-сервисе Amazon.
Написать
7 мая 2021 17:09
Все новости
Related video
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас