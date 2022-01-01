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Джефф Перри
Джефф Перри
Jeff Perry
О персоне
Фильмография
Джефф Перри
Jeff Perry
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Дата рождения
16 августа 1955
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Режиссер
Биография Джеффа Перри
Родился 16 августа 1955 года. Хайленд-Парк, Иллинойс, США.
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Фильмография Джеффа Перри
Nash Bridges
криминал, драма
2021, США
7.0
Испытание огнём
драма, криминал
2018, США
7.0
Месть Лиззи Борден
триллер, драма
2018, США
6.0
Кукловод
мелодрама, триллер, драма
1994, Великобритания
5.0
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