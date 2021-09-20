«Все говорят о Джейми»: Рецензия Киноафиши

На Amazon Prime Video вышла киноверсия нашумевшего и популярного британского мюзикла прошлых сезонов «Все говорят о Джейми». Режиссером стал все тот же постановщик Джонатан Баттрелл, а музыка фронтмена группы The Feeling Дэна Гиллеспи Селлса теперь звучит с экранов ваших лэптопов или телевизоров. Рассказываем, чего вам ожидать от этой работы, стоит ли вообще тратить на нее время или лучше сразу же выйти из дома и посмотреть театральную версию в каком-нибудь из ближайших кинотеатров.

Джейми Нью всего лишь шестнадцать лет, он живет с мамой в типичном рабочем английском городке под названием Шеффилд. Будущее его неизвестно, потому что многие ожидали от него маскулинности и традиционных ценностей. Однако он хочет быть артистом, а именно дрэг-квин. Конечно, его желание практически никто не воспринимает всерьез, кроме любимой мамы и лучшей подруги. Джейми копит на красивые блестящие красные туфли, которые должны стать той самой отправной точкой его новой жизни. Только даже с их появлением надо пройти много испытаний, чтобы мир наконец-то начал смотреть друг на друга по-доброму.

Четыре года назад Вест-Энд оказался в глиттере, Джейми впервые надел свои красные каблуки и пошел покорять мир дрэга и находить себя. В итоге у мюзикла пять номинаций на премию Лоуренса Оливье, самую престижную награду Великобритании в театральном искусстве. Многочисленные туры, смена главных актеров и бесконечный праздник души и молодости. Саму театральную версию можно посмотреть и в России благодаря проекту TheatreHD, а эта информация вам пригодится, потому что после кино вам захочется перебить послевкусие от среднего фильма.

Все говорят о Джейми

В мировом прокате обычно можно увидеть мюзиклы, которые замечены критиками, а каждый журналист кричит о новом видении жанра. Взамен популярным музыкальным фильмам появляются средние, простые, чересчур прямолинейные и сделанные по всем законам жанра. Наверное, это самая главная проблема киноверсии «Все говорят о Джейми», так как театральная постановка действительно является новаторским проектом в силу своей темы, попадания в социальную повестку и режиссуры.

Это дебютная киноработа Джонатан Баттрелла, который работал над мюзиклом для Вест-Энда. В таком случае режиссер меняет привычную театральную среду и уходит в мир статичных кадров, Steadicam и 2D-мира. Медиа для него новое и непривычное, поэтому сразу же у него не получается показать все празднество и аутентичность оригинальной версии. Сцены с песенными композициями иногда предстают просто парочкой кадров, где главный герой практически ничего не делает. Молодой актер Макс Харвуд не вызывает доверия и периодически переигрывает. Конечно, артисту трудно было в такой ситуации, потому что ему пришлось работать под давлением изумительной работы Джона Маккри, оригинального Джейми из Вест-Энда (кстати, его вы могли последний раз видеть в «Круэлле»).

Все говорят о Джейми

Харвуд просто пляшет, улыбается, демонстративно показывает свою необычность и инклюзивность. Хореография номеров в первый час не полностью запечатлевает камера, как будто в таком формате просто тесно, хочется масштабности и бесконечности в кадре. Однако фильм преображается, когда фильм знакомит с новыми героями. Ментором Джейми становится бывшая дрэг-квин Локо Шанель или просто Хьюго Баттерсби, которого играет Ричард Э. Грант. Последний всегда предпочитал необычные образы конвенциональным ролям. А молодую его версию как раз играет уже упомянутый Джона Маккри, и это колоссальная разница по сравнению с работой молодых артистов. Грация, пластика, они просто знают, что делают.

Из-за сдержанной тональности и прямолинейности повествования киноверсия «Все говорят о Джейми» оказывается обычным мюзиклом, который можно посмотреть в какой-то из холодных вечеров. Его на самом деле можно даже не включать, потому что ничего не потеряете. Взамен вполне себе неплохо было бы пересмотреть «Хедвиг и The Angry Inch» Джона Кэмерона Митчелла или «Билли Эллиота» Стивена Долдри.

Мюзикл разочарует многих фанатов оригинальной версии, которые сразу же захотят пересмотреть постановку Вест-Энда, как начнутся титры. Однако если вы хотите посмотреть на Ричарда Э. Гранта, узнать, какой он этот Шеффилд Джейми, то скорее включайте фильм.