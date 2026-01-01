Мадрид 1940-х годов. В глянцевом мире шоу-бизнеса царят настоящие страсти: очаровательная певица Дора использует мужчин, чтобы поправить своё финансовое положение, пианист Хуан без памяти влюблён в неё, а их друг Марио нечаянно разбивает сердце мстительному аристократу…

Легкомысленная певица Дора пользуется большой популярностью у мужчин и использует своё очарование, чтобы заставить их платить за неё. Она ведёт довольно разгульный образ жизни, но это помогает ей находить средства к существованию. Артист эстрады по имени Хуан случайно знакомится с Дорой, когда они прячутся в подвале во время авианалёта на Мадрид, и влюбляется в девушку. Судьба разводит их пути, но герои встречаются вновь, когда приходят на прослушивание в один ночной клуб, которым владеет Марио, приятель Хуана. Несмотря на то, что Дора по-прежнему встречается с множеством мужчин, Хуан всё равно мечтает быть с ней. Марио также постоянно меняет любовников, и однажды нечаянно разбивает сердце благородному маркизу, который решает отомстить непостоянному певцу.