Цена любви

Цена любви

Las cosas del querer 18+
О фильме

Мадрид 1940-х годов. В глянцевом мире шоу-бизнеса царят настоящие страсти: очаровательная певица Дора использует мужчин, чтобы поправить своё финансовое положение, пианист Хуан без памяти влюблён в неё, а их друг Марио нечаянно разбивает сердце мстительному аристократу…

Легкомысленная певица Дора пользуется большой популярностью у мужчин и использует своё очарование, чтобы заставить их платить за неё. Она ведёт довольно разгульный образ жизни, но это помогает ей находить средства к существованию. Артист эстрады по имени Хуан случайно знакомится с Дорой, когда они прячутся в подвале во время авианалёта на Мадрид, и влюбляется в девушку. Судьба разводит их пути, но герои встречаются вновь, когда приходят на прослушивание в один ночной клуб, которым владеет Марио, приятель Хуана. Несмотря на то, что Дора по-прежнему встречается с множеством мужчин, Хуан всё равно мечтает быть с ней. Марио также постоянно меняет любовников, и однажды нечаянно разбивает сердце благородному маркизу, который решает отомстить непостоянному певцу.

Страна Испания
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 1989
Премьера в мире 19 сентября 1989
Дата выхода
19 сентября 1989 Испания
Производство Compañía Iberoamericana de TV, Lince Films S.A., Productora Andaluza de Programas S.A.
Другие названия
Las cosas del querer, The Things of Love, As Coisas do Amor, Die Dinge der Liebe, Le cose dell'amore, Les choses de l'amour, Przedmioty miłości, Szeretni való dolgok
Режиссер
Хайме Чаварри
В ролях
Мария Барранко
Мари Кармен Рамирес
Анхела Молина
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.9
10 голосов
6.8 IMDb
Отзывы о фильме

