Наша рецензия

Бесстрашный военный Рэй Гаррисон погиб. Но корпорация RST при помощи новых технологий нашла способ вернуть его к жизни. Теперь солдат превратился в Бладшота — настоящую машину для убийств. Кровь Рэя состоит из нанитов — роботов, способных восстанавливать его тело после любых травм, а заодно дающих герою повышенные силы и даже способность подключаться к компьютерам. Но больше всего Бладшот хочет отомстить своему убийце. Однако вскоре он понимает, что RST манипулирует…