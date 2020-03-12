Бесстрашный военный Рэй Гаррисон погиб. Но корпорация RST при помощи новых технологий нашла способ вернуть его к жизни. Теперь солдат превратился в Бладшота — настоящую машину для убийств. Кровь Рэя состоит из нанитов — роботов, способных восстанавливать его тело после любых травм, а заодно дающих герою повышенные силы и даже способность подключаться к компьютерам. Но больше всего Бладшот хочет отомстить своему убийце. Однако вскоре он понимает, что RST манипулирует…
Первая попытка экранизировать популярный комикс от издательства "Valiant".
Как по мне, удачная !!
Вин Дизель без всяких способностей настоящая машина👊 ну а с ними, нечто непобедимое.
Все просто, не делаешь завышеных ожиданий перед просмотром и получаешь удовольствие. Да, в фильме есть шаблоны и клеше, но от него и не требуется сложного сценария и особого понимания.
У фильма очень даже хорошая графика при относительно не большом бюджете и это радует. Ведь фильм достоин продолжения, а итог сборов решит его судьбу.
Сама идея "живой крови", оригинальна исполнена и смотрится круто. Дизель, как влитой смотрится в подобных ролях. Ведь когда-то в далеком 2003г. Вин должен был исполнить роль киборга в "Терминаторе-3", но не сраслось, а жаль. И вот спустя 17 лет, все-таки выпал шанс сыграть не убиваемую машину.
Картина не лишена и юмора, который идеально вписывается в общую конву.
Большая часть которого исходит от персонажа Виганс, в исполнении Ламорна Морриса.
Гай Пирс и красотка Эйса Гонсалес хорошо дополняют этот блокбастер своей колоритностью, от чего не назовешь их персонажей безликими.
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🎯7.5 🆚 🔟
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p.s. Посмотрел фильм с удовольствием и находился в ожидании "Форсажа 9"(21мая), но из-за коронавируса фильм перенесли аж на год и не только его..
Тему регенерации очень даже интересно представили..
Игра Вин Дизеля очень даже пристойна, без понтов..
Рекомендую.
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