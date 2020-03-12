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Бладшот Бладшот
Киноафиша Фильмы Бладшот Отзывы о фильме «Бладшот»
Bloodshot Бладшот 2020 / США
6.7 Оцените
62 голоса Рейтинг IMDb: 5.7
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Отзывы о фильме «Бладшот»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Бесстрашный военный Рэй Гаррисон погиб. Но корпорация RST при помощи новых технологий нашла способ вернуть его к жизни. Теперь солдат превратился в Бладшота — настоящую машину для убийств. Кровь Рэя состоит из нанитов — роботов, способных восстанавливать его тело после любых травм, а заодно дающих герою повышенные силы и даже способность подключаться к компьютерам. Но больше всего Бладшот хочет отомстить своему убийце. Однако вскоре он понимает, что RST манипулирует…

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Denis Pogoniaev 12 марта 2020, 13:22
Оценка
Хороший боевик, с красивой картинкой и спецэффектами. Даже сюжет неплохой.
12 марта 2020, 13:22 Ответить
Лев 12 марта 2020, 15:02
Годится. За технологии, операторскую работу/экшн сцены твёрдая 4-ка
12 марта 2020, 15:02 Ответить
yakubov121299 12 марта 2020, 17:01
Оценка
Брутальный Вин Дизель , четкий фильм получился
12 марта 2020, 17:01 Ответить
Кристель Хохлова 12 марта 2020, 21:44
Оценка
Эффекты и картинка конечно основа) фантастика прикольная, юмор тоже проскакивает) пожалела что пошли не в D-box оно того стоило б))
12 марта 2020, 21:44 Ответить
publica 12 марта 2020, 22:44
Оценка
Угадайте. Весь в муке, кинжал в руке? Правильно! Это новый персонаж Вина Дизеля - Бладшот. Правда, фильм получился так себе - несвязанные между собой сцены добротного экшена. И, если б не харизма Дизеля, то фильм не состоялся бы. Совсем.
12 марта 2020, 22:44 Ответить
Римма Зайнуллина 13 марта 2020, 01:32
Брутальность Вина зашкаливает 🙈🙈🙈 в целом годно, сюжет пытались искренне закрутить, но уже минут через 30-40 фильма главного злодея вычисляешь и дальше просто смотришь развязку. Мне хватило интриги...
13 марта 2020, 01:32 Ответить
siriniti 16 марта 2020, 12:33
Фильм так себе, на твёрдую троечку! Можно сходить разок
16 марта 2020, 12:33 Ответить
ferula2011 16 марта 2020, 21:51
Доминик Торетто в загробной жизни
16 марта 2020, 21:51 Ответить
Nikita Goryaev 17 марта 2020, 01:31
Оценка
"Бладш🎯т"

Первая попытка экранизировать популярный комикс от издательства "Valiant".
Как по мне, удачная !!
Вин Дизель без всяких  способностей настоящая машина👊 ну а с ними, нечто непобедимое.
Все просто, не делаешь завышеных ожиданий перед просмотром и получаешь удовольствие. Да, в фильме есть шаблоны и клеше, но от него и не требуется сложного сценария и особого понимания.
У фильма очень даже хорошая графика при относительно не большом бюджете и это радует. Ведь фильм достоин продолжения, а итог сборов решит его судьбу.
Сама идея "живой крови", оригинальна исполнена и смотрится круто. Дизель, как влитой смотрится в подобных ролях. Ведь когда-то в далеком 2003г. Вин должен был исполнить роль киборга в "Терминаторе-3", но не сраслось, а жаль. И вот спустя 17 лет, все-таки выпал шанс сыграть не убиваемую машину.
Картина не лишена и юмора, который идеально вписывается в общую конву.
Большая часть которого исходит от персонажа Виганс, в исполнении Ламорна Морриса.
Гай Пирс и красотка Эйса Гонсалес хорошо дополняют этот блокбастер своей колоритностью, от чего не назовешь их персонажей безликими.

🎯7.5 🆚 🔟


p.s. Посмотрел фильм с удовольствием и находился в ожидании "Форсажа 9"(21мая), но из-за коронавируса фильм перенесли аж на год и не только его..
17 марта 2020, 01:31 Ответить
Карина Малая 17 марта 2020, 12:40
Фильм классный. Я люблю типо таких поэтому я вполном восторге.
17 марта 2020, 12:40 Ответить
Ksenia Ignateva 17 марта 2020, 16:02
Оценка
Нормальный фильм , посмотреть можно )))
17 марта 2020, 16:02 Ответить
lushkazara 18 марта 2020, 07:17
Оценка
Для школьников самый раз.
18 марта 2020, 07:17 Ответить
alfiya7163 23 марта 2020, 20:41
Оценка
Фильм мне понравился...
Тему регенерации очень даже интересно представили..
Игра Вин Дизеля очень даже пристойна, без понтов..
Рекомендую.
23 марта 2020, 20:41 Ответить
Сабина Тургенева 25 марта 2020, 06:22
Оценка
👎👎
25 марта 2020, 06:22 Ответить
dgoldenko 25 марта 2020, 07:33
Оценка
Поставлю пожалуй высшую оценку, фильм понравился .Идти определенно стоит! 😎👍👍👍
25 марта 2020, 07:33 Ответить
pavellbor 18 июня 2021, 16:44
Оценка
Настолько интересный фильм, что пересматриваю несколько раз на дню
18 июня 2021, 16:44 Ответить
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