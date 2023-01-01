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Бладшот Бладшот
Киноафиша Фильмы Бладшот Бладшот, 2020: актеры и роли
Bloodshot Бладшот 2020 / США
6.2 Оцените
62 голоса Рейтинг IMDb: 5.7
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Бладшот, 2020: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дэйв Уилсон Дэйв Уилсон Dave Wilson
В ролях
Вин Дизель Вин Дизель Vin Diesel Сэм Хьюэн Сэм Хьюэн Sam Heughan Эйса Гонсалес Эйса Гонсалес Eiza González Тоби Кеббелл Тоби Кеббелл Toby Kebbell Йоуханнес Хейкьюр Йоуханнессон Йоуханнес Хейкьюр Йоуханнессон Jóhannes Haukur Jóhannesson Майкл Шин Майкл Шин Michael Sheen Гай Пирс Гай Пирс Guy Pearce Талула Райли Талула Райли Talulah Riley
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