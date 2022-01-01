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Мир и плоть
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World and the Flesh

Мир и плоть, 1932

1932 / США
5.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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5.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 1932
Премьера в мире 22 апреля 1932
Возраст 12+
Режиссер
Джон Кромуэлл
В ролях
Джордж Бэнкрофт
Мириам Хопкинс
Мириам Хопкинс
Алан Маубрэй
Джордж Э. Стоун
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мир и плоть 2 постера
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