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Любовник моей жены Любовник моей жены
Киноафиша Фильмы Любовник моей жены Отзывы о фильме «Любовник моей жены»
Amoureux de ma femme Любовник моей жены 2018 / Франция
6.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Отзывы о фильме «Любовник моей жены»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Кто о чём, а французы, когда им особо нечего сказать, говорят о любви. Ну, как о любви. Скорее о страсти и жизненном удобстве, которые часто противоречат друг другу. Тема, безусловно, международная и благодатная для развития мысли. Но так ли надо эту мысль переносить на большой экран? «Любовник моей жены» - экранизация пьесы жутко популярного и модного французского драматурга Флориана Зеллера, который сам же переписал её в сценарий. Но даже если пропустить этот титр, театральная…

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Andrey Prikazchik 15 ноября 2018, 00:19
Оценка
приятный во всех отношениях фильм, где есть все составляющие французское счастье. Лирика и страсть, желание и возможность обладать. Влюблённость и порыв, словно весенний ветерок завет в странствие от которого можно приехать с не одной шишкой, украшающую головную боль. Рекомендую.
15 ноября 2018, 00:19 Ответить
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