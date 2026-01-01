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Натан Осгуд Nathan Osgood
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Натан Осгуд

Nathan Osgood

Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой боевиков

Популярные фильмы

Бархатная золотая жила 7.5
Бархатная золотая жила (1998)
55 шагов 7.0
55 шагов (2017)
Сахара 5.9
Сахара (2005)

Фильмография Натан Осгуд

55 шагов 7
55 шагов 55 Steps
драма, биография 2017, Бельгия / Германия / США
Сахара 5.9
Сахара Sahara
боевик, комедия, приключения 2005, Великобритания / США / Испания / Германия
Рецензия
Джим с Пикадилли 4.4
Джим с Пикадилли Piccadilly Jim
мелодрама, комедия 2004, Великобритания
Бархатная золотая жила 7.5
Бархатная золотая жила Velvet Goldmine
мюзикл, драма 1998, Великобритания / США
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