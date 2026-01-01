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Фильмография
Натан Осгуд
Nathan Osgood
Киноафиша
Персоны
Натан Осгуд
Натан Осгуд
Nathan Osgood
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
7.5
Бархатная золотая жила
(1998)
7.0
55 шагов
(2017)
5.9
Сахара
(2005)
Фильмография Натан Осгуд
7
55 шагов
55 Steps
драма, биография
2017, Бельгия / Германия / США
5.9
Сахара
Sahara
боевик, комедия, приключения
2005, Великобритания / США / Испания / Германия
Рецензия
4.4
Джим с Пикадилли
Piccadilly Jim
мелодрама, комедия
2004, Великобритания
7.5
Бархатная золотая жила
Velvet Goldmine
мюзикл, драма
1998, Великобритания / США
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