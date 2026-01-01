К/ф СТРЕЛА

Школьный задира Эдик Карпов переходит все границы дозволенного на уроке биологии. Этот факт чрезвычайно злит новенькую ученицу Алису Климович, и она решает преподать ему урок.

К/ф ЗАБЫТОЕ

Режиссер театра глухих хочет разводиться с женой, так как у него бурный роман с главной актрисой своего спектакля.

К/ф МАМА

В центре истории – взаимоотношения молодой мамы со своей 14-летней дочерью, которая на самом деле считает свою мать старшей сестрой, а своих бабушку и деда – настоящими родителями.