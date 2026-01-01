Оповещения от Киноафиши
К сожалению, постер отсутствует
Альманах «МАМА НАВСЕГДА». «Три истории о самом важном».

Альманах «МАМА НАВСЕГДА». «Три истории о самом важном».

18+
О фильме

К/ф СТРЕЛА
Школьный задира Эдик Карпов переходит все границы дозволенного на уроке биологии. Этот факт чрезвычайно злит новенькую ученицу Алису Климович, и она решает преподать ему урок.

К/ф ЗАБЫТОЕ
Режиссер театра глухих хочет разводиться с женой, так как у него бурный роман с главной актрисой своего спектакля.

К/ф МАМА
В центре истории – взаимоотношения молодой мамы со своей 14-летней дочерью, которая на самом деле считает свою мать старшей сестрой, а своих бабушку и деда – настоящими родителями.

Альманах «МАМА НАВСЕГДА». «Три истории о самом важном». - трейлер
Альманах «МАМА НАВСЕГДА». «Три истории о самом важном».  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2018
Режиссер
Евгений Никитин
Александр Королев
В ролях
Валерий Баринов
Валерий Баринов
Светлана Ходченкова
Светлана Ходченкова
Хельга Филиппова
Хельга Филиппова
Марина Кабо
Рейтинг фильма

0.0
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Отзывы о фильме

Альманах «МАМА НАВСЕГДА». «Три истории о самом важном». - трейлер
Альманах «МАМА НАВСЕГДА». «Три истории о самом важном». Трейлер
