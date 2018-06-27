«Джим Пуговка и машинист Лукас»: Рецензия Киноафиши

Наш паровоз вперёд летит

Кто сказал, что детское кино ушло в небытие? Тот, конечно, был прав, но не совсем. Детский кинематограф в привычном нам виде, с наивными сюжетами, бесстрашными героями-подростками, добрыми волшебницами и карикатурными злодеями, действительно остался в прошлом. Потому что современные дети уже сами не такие наивные. Их сказки - это Лунтик, а потом сразу экранизации комиксов. Но это не значит, что добрые и милые фильмы для детства и юношества перестали снимать, они просто не попадают в мировой прокат. «Джим Пуговка и машинист Лукас» в этой системе - приятное исключение. Немецкое фэнтези после успешного выступления на местных экранах подкинуло угля в топку и на своём весёлом паровозике отправилось в Россию.

Кадр из фильма «Джим Пуговка и машинист Лукас»

Даже не пытайтесь связать реальность Джима Пуговки с нашей. Это целиком и полностью сказочный мир. Где детей присылают в посылке, в стране Медландии живёт всего 4 человека и один волшебный поезд, и никто не задаётся глупыми вопросами: что поесть, где помыться и на что вообще живут эти люди. Джим Пуговка - неунывающий темнокожий подросток, который живёт в Медландии с фрау Как. Цвет его кожи действительно важен, ведь именно из-за этого внешнего отличия от своей мамы и лучшего друга, машиниста Лукаса, Джим не находит себе места: он хочет знать, откуда он на самом деле. Жизнь сама предлагает Джиму невероятное приключение: на волшебном паровозе-вездеходе Эмме вместе с машинистом Лукасом мальчик отправляется в путешествие по разным странам. И увлекает за собой зрителя.

Кадр из фильма «Джим Пуговка и машинист Лукас»

«Джим Пуговка» в прямом смысле этого слова - старомодная сказка. Кроме отсутствия связей с реальностью (хотя, это как посмотреть), эту старомодность подчёркивает язык, которым она рассказана, и шутки, которыми она укомплектована - ниже пояса лишь две. Но поскольку это абсолютно целостное произведение без пресловутых «провисаний», даже скептически настроенный зритель в итоге примет эти условия игры. Тем более что времени на эту самую скептическую рефлексию режиссёр Деннис Ганзель попросту не оставляет. В 105 минут он умещает и семейную драму, и бадди-муви, и роад-муви, и приключения, и триллер, и даже находит место для социального подтекста. И пока вы это всё воспримите и переварите, наступит логичный хэппи-энд.

Кадр из фильма «Джим Пуговка и машинист Лукас»

Но дети в жанре разбираться не будут. Их нужно увлечь историей. А она в «Джимме Пуговке» высшего сорта. В этой сказке есть все: принцесса и ведьма, пираты и драконы, великаны и лилипуты, прорицатели и шуты. Все самые невероятные фантазии о том, каким может быть сказочный мир, экранизированы здесь. Здесь даже визуальные эффекты нарочито сказочные. Создатели не стремятся создать дракона «как в жизни», а наоборот каждой деталью подчёркивают: Медландия и сопредельные государства - это филигранно выполненный макет, в котором какой-то ребёнок с богатой фантазией на ходу сочиняет и разыгрывает сюжет со всеми подручными игрушками.

Кадр из фильма «Джим Пуговка и машинист Лукас»

Причём имя этого ребёнка легко угадают… взрослые. На протяжение всего фильма не оставляет ощущение, что все эти персонажи вам смутно знакомы. Как друзья детства, с которыми вы играли, когда приезжали к бабушке, но не знаете ничего об их реальной жизни. Их поведение можно предугадать, но не потому что сюжетные повороты банальны, а потому что где-то вы это уже видели. А ещё эти мотивы постепенного умирания сказочного мира, находчивая и красивая девочка-принцесса, которую главный герой почему-то отчаянно хочет спасти, и глубокая эмоциональная связь всадника и коня… Так рассказывает сказки только один мальчик в мире - Михаэль Энде, автор знаменитой, если не сказать культовой, «Бесконечной истории». Конечно, Джиму Пуговке придётся потрудиться, чтобы затмить славу любопытного книгочтея Бастиана. Но детские киносказки, хорошие, разумеется, — продукт с долгим сроком хранения. Им совсем не обязательно срывать кассу уикэнда (хотя я искренне желаю этого прокатчикам), чтобы быть замеченными.

Кадр из фильма «Джим Пуговка и машинист Лукас»

Во благо фильму служит и актёрская группа. Здесь нет звёзд, актёров подбирали в Германии, где сказки Энде вшиты в культурный код каждого человека. Самое яркое тому подтверждение - Хеннинг Баум, исполнитель роли машиниста Лукаса. Бородатый добродушный здоровяк умудряется не скатиться в кривляние, какое можно было наблюдать, например в недавнем «Изломе времени», но и не пытается всем видом сообщить, что его персонаж совершенно обычен и реален. Он - как дракон удачи Фалькор, только в человеческом обличии. И после выхода из зала хочется, чтобы и у вас был такой друг.

Кадр из фильма «Джим Пуговка и машинист Лукас»

Разумеется, «Джим Пуговка и машинист Лукас» - это фильм о дружбе. В том числе. А ещё о верности, храбрости и неутомимой жажде знаний. Но если всё же попытаться примерить это кино к реальности, получится эдакая «Крупная рыба» для детей. Когда обычный мальчишка, как те, что сидят в зале, на своём примере научит: мир полон чудес, достаточно просто поменять угол зрения.

Вероника Скурихина

В российском прокате с 28 июня 2018

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