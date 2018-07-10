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Джим Пуговка и машинист Лукас Джим Пуговка и машинист Лукас
Киноафиша Фильмы Джим Пуговка и машинист Лукас Отзывы о фильме «Джим Пуговка и машинист Лукас»
Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer Джим Пуговка и машинист Лукас 2018 / Германия
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Отзывы о фильме «Джим Пуговка и машинист Лукас»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Кто сказал, что детское кино ушло в небытие? Тот, конечно, был прав, но не совсем. Детский кинематограф в привычном нам виде, с наивными сюжетами, бесстрашными героями-подростками, добрыми волшебницами и карикатурными злодеями, действительно остался в прошлом. Потому что современные дети уже сами не такие наивные. Их сказки - это Лунтик, а потом сразу экранизации комиксов. Но это не значит, что добрые и милые фильмы для детства и юношества перестали снимать, они просто не попадают в мировой…

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Ирина Черных (Кушникова) 10 июля 2018, 17:13
Оценка
Прекрасный фильм по моему любимому произведению детства. Актеры подобраны изумительно - примерно так я их представляла при чтении. Расхождений с книгой практически нет,что очень радует. Хорошая сказка,спасибо создателям фильма за возможность посмотреть на любимых персонажей из детства. С нетерпением буду ждать экранизацию второй части - " Джим Пуговица и Чертова дюжина"
10 июля 2018, 17:13 Ответить
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