Наша рецензия

В послевоенном Кутаиси их было двое – тех, кто занимался литературой. Пацан-замухрышка лет десяти и большая серая крыса неопределенного возраста. Крыса, правда, интересовалась только обложками. Парень же листал всё подряд, оставляя аппетитные переплеты своей хвостатой подружке. Так и сидели они в пустой библиотеке вдвоем – прятались от других. Ибо послевоенный Кутаиси был груб и жесток: люди с трудом привыкали к миру. Как бы то ни было, всю жизнь в библиотеке не просидишь: и вот…