В послевоенном Кутаиси их было двое – тех, кто занимался литературой. Пацан-замухрышка лет десяти и большая серая крыса неопределенного возраста. Крыса, правда, интересовалась только обложками. Парень же листал всё подряд, оставляя аппетитные переплеты своей хвостатой подружке. Так и сидели они в пустой библиотеке вдвоем – прятались от других. Ибо послевоенный Кутаиси был груб и жесток: люди с трудом привыкали к миру. Как бы то ни было, всю жизнь в библиотеке не просидишь: и вот…
Резо творит и рассказывает случаи из своей жизни.
Каким был мальчиком и получал оплеухи, как вернулся на Белый мост много позже и кого встретил.
Как же было уютно читателям в библиотеке №6. Какой языческий трофей привёз его дедушка с войны. и Какая прогрессивная у него бабушка.
Про Жизель и Лебединое озеро. Про банку с таинственной надписью. Всё интересно.
И титры убегают под славную песенку про зайцев.
смотреть интересно и не один раз
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