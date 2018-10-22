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Знаешь, мама, где я был? Знаешь, мама, где я был?
Киноафиша Фильмы Знаешь, мама, где я был? Отзывы о мультфильме «Знаешь, мама, где я был?»
Rezo Знаешь, мама, где я был? 2018 / Россия
8.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Отзывы о мультфильме «Знаешь, мама, где я был?»

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Наша рецензия

В послевоенном Кутаиси их было двое – тех, кто занимался литературой. Пацан-замухрышка лет десяти и большая серая крыса неопределенного возраста. Крыса, правда, интересовалась только обложками. Парень же листал всё подряд, оставляя аппетитные переплеты своей хвостатой подружке. Так и сидели они в пустой библиотеке вдвоем – прятались от других. Ибо послевоенный Кутаиси был груб и жесток: люди с трудом привыкали к миру. Как бы то ни было, всю жизнь в библиотеке не просидишь: и вот…

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alex 22 октября 2018, 06:50
добрый фильм.
Резо творит и рассказывает случаи из своей жизни.
Каким был мальчиком и получал оплеухи, как вернулся на Белый мост много позже и кого встретил.
Как же было уютно читателям в библиотеке №6. Какой языческий трофей привёз его дедушка с войны. и Какая прогрессивная у него бабушка.
Про Жизель и Лебединое озеро. Про банку с таинственной надписью. Всё интересно.
И титры убегают под славную песенку про зайцев.
смотреть интересно и не один раз
22 октября 2018, 06:50 Ответить
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