«Знаешь, мама, где я был?»: Рецензия Киноафиши

На зайце верхом

В послевоенном Кутаиси их было двое – тех, кто занимался литературой. Пацан-замухрышка лет десяти и большая серая крыса неопределенного возраста. Крыса, правда, интересовалась только обложками. Парень же листал всё подряд, оставляя аппетитные переплеты своей хвостатой подружке. Так и сидели они в пустой библиотеке вдвоем – прятались от других. Ибо послевоенный Кутаиси был груб и жесток: люди с трудом привыкали к миру. Как бы то ни было, всю жизнь в библиотеке не просидишь: и вот парня услали в горы, в полусгоревший дом – к бабушке с дедушкой. Там он впервые увидел немецких военнопленных: их лагерь находился в двух шагах от бабкиного огорода…

Кадр из фильма «Знаешь, мама, где я был?»

Фильма Левана Габриадзе «Знаешь, мама, где я был?» в нашем прокате могло и не быть. Точнее, так: то, что он до проката добрался – уже почти что чудо. Причина проста: слишком уж непривычный, незнакомый для большинства зрителей жанр – смесь анимации и документального кино. Услышишь такое – и сразу решишь, что перед тобой эстетство редчайшей занудности. И ошибешься! Потому что «Знаешь, мама, где я был?» – кино изумительное. Ироничное, легкое. Камерное? – конечно. Но при этом на все сто процентов зрительское, без капли воинствующего эстетизма.

Кадр из фильма «Знаешь, мама, где я был?»

Кстати, уверена, что имя Резо Габриадзе вам хорошо известно, однако на всякий пожарный я подскажу. Тридцать лет назад этот человек написал сценарий к фильму «Кин-дза-дза», сорок лет назад – «Мимино». Всего же в его фильмографии более тридцати картин. Занимался он и режиссурой: ставил спектакли во Франции и Германии, основал в Грузии театр марионеток (сам писал пьесы, сам делал кукол). Известен он и как скульптор: его «Нос майора Ковалева» и «Чижик-Пыжик» знакомы каждому жителю Петербурга. Почему я об этом рассказываю? – да потому что «Знаешь, мама, где я был?» – это как раз рассказ Резо Габриадзе о своем детстве. Рассказ об эпохе, увиденной глазами мальчишки.

Кадр из фильма «Знаешь, мама, где я был?»

Вот Ленин и Сталин, вылезшие из школьных портретов, спорят об участи нерадивого пионера, посмевшего опоздать на урок. А вот и сам пионер, весело болтающий с головастиками, и его дед, разгоняющий дождь языческой матерщиной. Абсурд? – конечно. Но абсурд здесь вырастает из иронии, переплетается с реальностью и становится ее частью. Это своего рода убежище, способ выживания в уставшем от войны мире. Не иронизируй Резо над самим собой, не трансформируй реальную ситуация в абсурдную – «Знаешь, мама» лишилась бы своей легкости: приметы времени (например, мальчик, собирающий окурки для деда) воспринимались бы совершенно по-другому.

Кадр из фильма «Знаешь, мама, где я был?»

Кстати, я еще не сказала, что фильм снят по рисункам и рассказам самого Резо? Так вот, говорю. Эти рассказы его сын Леван (ставший режиссером) записывал за своим отцом с детства и очень хотел, чтобы о них узнали. (Собственно, поэтому он и задумал «Знаешь, маму» еще четверть века назад).

Что же касается анимации, то она как бы иллюстрирует рассказ старшего Габриадзе, однако такое положение дел рисованных персонажей, кажется, не устраивает: они то и дело «бунтуют» и перестают подчиняться рассказчику. Странное же название фильма объясняется очень просто: это строчка из детской песенки, в которой герой оседлал зайчишку и катался на нем, как на коне. Тоже своего рода «бунт» против обыденности.

Кадр из фильма «Знаешь, мама, где я был?»

Чуть было не забыла добавить, что «Знаешь, мама, где я был?» стал лучшим полнометражным фильмом 23-его Открытого фестиваля анимационного кино в Суздале, там же получил приз за лучший сценарий, участвовал в официальной программе документального кино в Амстердаме, ну и так далее. Да, кому-то фильм может показаться простым (как прост, например, его рисунок), но его искренние интонации, его доброта, его ностальгические нотки (а ностальгия здесь, кстати, особенная – терпкая, ироничная, без малейшей примеси слащавости и сахарозы), его необычная стилистика – всё это помогает фильму запомниться, выйти из общего ряда штампованных и безликих картин. Так что, если будет возможность, постарайтесь не пропустить.

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 26-го апреля 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Знаешь, мама, где я был?»