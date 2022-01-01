«Ничего нельзя исключать»: правда о внебрачных детях Градского раскрыта

Сотней миллионов не обошлось: вот в какую сумму обошелся Галкину замок в Грязи

Успенская озвучила неожиданное решение дочери: такого не ожидал никто

«Таким известным стать не получится»: россиянам раскрыли глаза на успех Петросяна

Зритель готов платить лишь за это: правда об успехе Бузовой вышла наружу

В спорах о возвращении Пугачевой поставили точку: Галкин не стал молчать

«В очередной раз срываюсь»: 44-летняя Пегова заговорила о похудении

«Нервничаю»: олимпийская чемпионка ошеломила признанием о «Ледниковом периоде»

Ответа не последовало: неожиданное обращение фанатов Шатунова удивило россиян

Не Виторган: Нино Нинидзе не осталась в одиночестве

«Ждали балерину, а встал Робокоп»: оголившуюся Волочкову растоптали