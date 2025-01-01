Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Стукач
Постеры фильма «Стукач»
Постеры фильма «Стукач»
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Похожие
Цитаты
Вся информация о фильме
В прокате
Премьеры
Онлайн
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Фантастическая четверка: Первые шаги
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Рыжая Соня
Отзывы
2025, США, фэнтези, боевик
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Плагиатор
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Не одна дома 2
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Супермен
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Осторожно! Вы будете спать со включенным светом: клоун-убийца, мясники Лос-Анджелеса и бомбы в метро — 3 свежих мини-сериала (это «реалки»)
Соколов отверг Негоду, и она люто обиделась на него: как в «Маленькой Вере» снимали ту самую сцену, от которой краснел весь СССР
Семья Эбботт снова в опасности: «Тихое место-3» наконец получило дату выхода и режиссера
Для «Голодных игр» нашли новую Китнисс Эвердин — правда, это не то, о чем вы наверняка подумали
Лучшее время, которое мы не ценили: фильмы 2019 года, которые уже сейчас считаются культовой классикой
Море крови, океаны слез: экранизация культовой God of War станет не только жестоким боевиком, но и трогательной семейной драмой
«Учишься балету, Поттер?» — а ведь Малфой действительно хотел сблизиться с Гарри: и причина не так уж однозначна
Писал Sci-Fi и метил в президенты: в СССР был свой Шварценеггер, но снимался он вовсе не в боевиках (а сам Арни его обожал)
Сколько серий в аниме «Лето, когда умер Хикару»: и почему они выходят раз в неделю, если это Netflix
Призрак, палец, глобус, злость: сможете узнать песни из фильмов СССР по набору эмодзи? (тест)
«Ментовским войнам» — 20 лет: как сложилась жизнь Шилова, Джексона и других звезд в погонах
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667