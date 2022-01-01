Дом и мир, 1984

Бимала — жена местного помещика Никхила, образованная женщина, имеющая либеральные взгляды. Но она не желает нарушать традиции этого дома, отказываясь выходить за его пределы. Никхил — единственный мужчина, которого она знала в своей жизни. Первый раз они встретились в день свадьбы. Никхил хочет, чтобы она вышла в мир, и узнать, на самом ли деле жена так его любит. В их дом приезжает старый друг Никхила — Сандип, лидер движения «Свадеши». Красивый, образованный мужчина, умеющий говорить громкие речи и красиво петь, покоряет сердце добродушной Бималы. Но как долго продлится это увлечение?