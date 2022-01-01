Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дом и мир Дом и мир
Киноафиша Фильмы Дом и мир
Ghare-Baire

Дом и мир, 1984

1984 / Индия
7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Бимала — жена местного помещика Никхила, образованная женщина, имеющая либеральные взгляды. Но она не желает нарушать традиции этого дома, отказываясь выходить за его пределы. Никхил — единственный мужчина, которого она знала в своей жизни. Первый раз они встретились в день свадьбы. Никхил хочет, чтобы она вышла в мир, и узнать, на самом ли деле жена так его любит. В их дом приезжает старый друг Никхила — Сандип, лидер движения «Свадеши». Красивый, образованный мужчина, умеющий говорить громкие речи и красиво петь, покоряет сердце добродушной Бималы. Но как долго продлится это увлечение?

7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 1984
Премьера в мире 22 мая 1984
Возраст 16+
Режиссер
Сатьяджит Рай
Сатьяджит Рай
В ролях
Соумитра Чаттерджи
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дом и мир 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
Приложение киноафиши